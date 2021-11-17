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Двухлетний мальчик «сбежал» из детского сада в Махачкале на игрушечной машине

Сотрудник детского сада в Махачкале уволен за «побег» двухлетнего воспитанника

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Необычный «побег» произошёл в одном из частных детских садов Махачкалы — двухлетний воспитанник уехал из дошкольного образовательного учреждения на игрушечной машине. О происшествии со ссылкой на минобрнауки по Республике Дагестан 17 ноября сообщает РИА Новости.

Ранее в соцсетях появилась информация, что в Махачкале найден малолетний ребёнок без сопровождения взрослых. Когда выяснилось, что мальчик должен находиться в близлежащем детсаду, его туда отвели. После проведённой проверки один из сотрудников дошкольного учреждения был уволен.

«Руководитель частного детского сада №55 «Искорка» … Магомедова Патимат Алиасхабовна сообщила о том, что заместитель заведующего по административно-хозяйственной части уволен с занимаемой должности за ненадлежащее исполнение возложенных на него обязанностей, в результате чего двухлетний мальчик покинул детский сад на игрушечной машине», — уточняется в сообщении ведомства.

Также меры дисциплинарного взыскания были применены к воспитателю и помощнику воспитателя.

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Комментарии (3)

Piter Russo
А план перехват на дорогах вводили?)))
NAFTALIN 2000-2036
при этом стреляя в воздух из игрушечного АК из окна игрушечной машинки, периодически выезжая на встречную полосу, мигая игрушечными фарами и сигналя игрушечным сигналом
kоt-obormot
А автомобильчик угнали в Чечню - как я понимаю?
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