Двухлетний мальчик «сбежал» из детского сада в Махачкале на игрушечной машине

Необычный «побег» произошёл в одном из частных детских садов Махачкалы — двухлетний воспитанник уехал из дошкольного образовательного учреждения на игрушечной машине. О происшествии со ссылкой на минобрнауки по Республике Дагестан 17 ноября сообщает РИА Новости.
Ранее в соцсетях появилась информация, что в Махачкале найден малолетний ребёнок без сопровождения взрослых. Когда выяснилось, что мальчик должен находиться в близлежащем детсаду, его туда отвели. После проведённой проверки один из сотрудников дошкольного учреждения был уволен.
«Руководитель частного детского сада №55 «Искорка» … Магомедова Патимат Алиасхабовна сообщила о том, что заместитель заведующего по административно-хозяйственной части уволен с занимаемой должности за ненадлежащее исполнение возложенных на него обязанностей, в результате чего двухлетний мальчик покинул детский сад на игрушечной машине», — уточняется в сообщении ведомства.
Также меры дисциплинарного взыскания были применены к воспитателю и помощнику воспитателя.