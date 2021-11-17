Двухлетний мальчик «сбежал» из детского сада в Махачкале на игрушечной машине

Необычный «побег» произошёл в одном из частных детских садов Махачкалы — двухлетний воспитанник уехал из дошкольного образовательного учреждения на игрушечной машине. О происшествии со ссылкой на минобрнауки по Республике Дагестан 17 ноября сообщает РИА Новости.



Ранее в соцсетях появилась информация, что в Махачкале найден малолетний ребёнок без сопровождения взрослых. Когда выяснилось, что мальчик должен находиться в близлежащем детсаду, его туда отвели. После проведённой проверки один из сотрудников дошкольного учреждения был уволен.

