Житель Сестрорецка вышел с ружьем на православного соседа. Выстрел сделал его левшой

Мгновенная карма настигла жителя Курортного района, который пугал 13-летнего, а потом пошел на вступившегося за него отчима с ружьем.



Как стало известно «Фонтанке» 17 ноября, полицию в дом 296 по Приморскому шоссе вызвали накануне около девяти вечера. Звонивший рассказал, что один из жильцов дома угрожает 13-летнему мальчику. А после в парадной были слышны звуки стрельбы.



Когда наряд прибыл на место, то от дома уезжала скорая с 51-летним окровавленным жильцом.



По предварительной информации, пострадавший вечером, будучи под градусом, кричал и угрожал 13-летнему мальчику, живущему по соседству. Ребенок, по его мнению, издавал слишком много шума.

