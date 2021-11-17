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Житель Сестрорецка вышел с ружьем на православного соседа. Выстрел сделал его левшой

Мужчина выстрелил себе в руку во время конфликта с соседом на Приморском шоссе

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Мгновенная карма настигла жителя Курортного района, который пугал 13-летнего, а потом пошел на вступившегося за него отчима с ружьем.

Как стало известно «Фонтанке» 17 ноября, полицию в дом 296 по Приморскому шоссе вызвали накануне около девяти вечера. Звонивший рассказал, что один из жильцов дома угрожает 13-летнему мальчику. А после в парадной были слышны звуки стрельбы.

Когда наряд прибыл на место, то от дома уезжала скорая с 51-летним окровавленным жильцом.

По предварительной информации, пострадавший вечером, будучи под градусом, кричал и угрожал 13-летнему мальчику, живущему по соседству. Ребенок, по его мнению, издавал слишком много шума.

За школьника решил вступиться отчим — охранник одного из местных санаториев. Он постучал в квартиру соседа. Тот вышел, наставляя на него ружье. Мужчина успел рукой отвести оружие, когда прогремел первый выстрел. Завязалась потасовка, в ходе которой вооруженный сосед еще раз выстрелил, но попал себе в правую ладонь. Боль умерила его агрессию. Мужчину увезли в сестрорецкую больницу. А соседа, 48-летнего охранника, который переехал в Петербург из Краснодарского края и является активным прихожанином местного храма, опросили сотрудники полиции.

После того как врачи зашили руку раненому, его привезли в отдел полиции. Там для начала в отношении него составили протокол о мелком хулиганстве, а затем отправили в камеру протрезвиться.

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Комментарии (9)

VKuser188688999
Интересно сколько чухонских оленей сидят и гадят в интернете ... а редакция . почему этих полудурков . объевшихся ягелем . еще и публикует . Видно там тоже лохануты чухонцев хватает .
Бабаха
Доводят людей своим срачем понаехавшие. Но зато в храм исправно. И прививку 100% сделал.
Cashmare
дык он и так левша, раз себе правую ладонь прострелил, не мог же он ее прострелить, стреляя с правой руки. да и вообще, это ж надо умудриться, это только бухарики на такие чудеса способны
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