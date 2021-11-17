На Думской завсегдатай перепутал день с ночью и пошёл на людей с ножом в поисках привычного

Гость из Приволжья потерялся в барах и времени на «пьяной» Думской в Петербурге. Продолжить веселье он решил при помощи ножа.



Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 17 ноября, накануне в три часа после полудня в табачную лавку на Думской улице вошёл мужчина, окинул взглядом магазин и нетвёрдой походкой направился к продавцу. Проигнорировав товары на прилавках, потребовал алкоголь, а когда услышал отказ, схватил с витрины нож и перешёл к угрозам.



Сотрудник тут же набрал номер экстренной службы и описал посетителя: буйный, вооружён, бросается на людей. Уходить из магазина мужчина не торопился. Наряд патрульно-постовой службы застал его всё там же и забрал в отдел вместе с захваченным с витрины ножом.

