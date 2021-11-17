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На Думской завсегдатай перепутал день с ночью и пошёл на людей с ножом в поисках привычного

Мужчина с ножом хулиганил на Думской, бросаясь на людей и требуя алкоголя

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Гость из Приволжья потерялся в барах и времени на «пьяной» Думской в Петербурге. Продолжить веселье он решил при помощи ножа.

Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 17 ноября, накануне в три часа после полудня в табачную лавку на Думской улице вошёл мужчина, окинул взглядом магазин и нетвёрдой походкой направился к продавцу. Проигнорировав товары на прилавках, потребовал алкоголь, а когда услышал отказ, схватил с витрины нож и перешёл к угрозам.

Сотрудник тут же набрал номер экстренной службы и описал посетителя: буйный, вооружён, бросается на людей. Уходить из магазина мужчина не торопился. Наряд патрульно-постовой службы застал его всё там же и забрал в отдел вместе с захваченным с витрины ножом.

Протокол о мелком хулиганстве составлен на 45-летнего жителя города Котельнича в Кировской области. В Петербурге он без регистрации и работы. Уголовное дело в отношении него пока не возбуждено.

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Комментарии (3)

Katena75
В табачной лавке схватил с витрины нож?
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