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«А где Чапаев?» Петербуржцы заметили одинокую лошадь, бегущую к Обводному каналу

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В Петербурге очевидцы засняли странное: одинокая лошадь бежала по проспекту Обуховской Обороны. Видео появилось в соцсетях утром 17 ноября.

Животное двигалось в сторону Обводного канала. Автор ролика пыталась успокоить лошадь, но та не собиралась останавливаться и бежала наравне с машиной.

Автор: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

«А где Чапаев?» — задается вопросом пользователь в комментариях под постом. Другой отметил, что лошадь «грациозно бежит».

Откуда она сбежала, пока неизвестно. Обстоятельства произошедшего выясняются.

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