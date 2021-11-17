«А где Чапаев?» Петербуржцы заметили одинокую лошадь, бегущую к Обводному каналу

В Петербурге очевидцы засняли странное: одинокая лошадь бежала по проспекту Обуховской Обороны. Видео появилось в соцсетях утром 17 ноября.
Животное двигалось в сторону Обводного канала. Автор ролика пыталась успокоить лошадь, но та не собиралась останавливаться и бежала наравне с машиной.
Автор: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб
«А где Чапаев?» — задается вопросом пользователь в комментариях под постом. Другой отметил, что лошадь «грациозно бежит».
Откуда она сбежала, пока неизвестно. Обстоятельства произошедшего выясняются.