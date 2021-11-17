«Почта России» рассказала об аварии в крупном сортировочном центре во Внуково. Отправления посылок задержатся

«Почта России» уведомила о крупной аварии в столичном сортировочном центре во Внуково, куда поступает много посылок из Китая. Из-за нее отправления задержатся, сообщает 17 ноября ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.



«Сегодня произошла авария с кабелем электропитания сортировочного центра, сейчас его восстанавливают. Резервные генераторы работают, но полного восстановления электроэнергии мы ожидаем только завтра», — говорится в тексте.

В компании отметили, что центр во Внуково полностью загружен из-за активного сезона и большого количества посылок, поэтому без минимальных задержек обработать их на резервном питании не получится. Клиентам обещают, что отправления задержатся не более чем на сутки и коснутся «далеко не всех» жителей Москвы и области, ожидающих почту.