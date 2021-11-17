Новая концепция привычных гипермаркетов: свежесть и комфортное зонирование

Фото предоставлено пресс-службой компании OKEY Поделиться Поделиться







Создавая новые принципы работы этих магазинов, компания OKEY ориентировалась на актуальные тренды в розничной торговле и покупательском поведении, лучший международный опыт, собственные инновации и 20-летнюю экспертизу в области ритейла.

Основные изменения коснулись совершенствования структуры ассортимента, повышения комфорта посетителей в торговом зале, а также улучшения качества сервиса. В частности, теперь в ассортименте стало больше товаров категории fresh и ultra-fresh: охлажденных мясных продуктов, птицы, рыбы и морепродуктов, молочной гастрономии, свежей выпечки, овощей и фруктов — всего более 5 тысяч наименований. Торговая площадь под них увеличилась на 30%.

Фото предоставлено пресс-службой компании OKEY Поделиться Поделиться







Новые принципы зонирования торгового зала и выкладки товаров позволяют делать покупки быстрее: для удобства покупателей и увеличения эффективности продаж для каждой категории выделено единое компактное пространство. В некоторых зонах оборудованы специальные прилавки с сопутствующими товарами и «готовыми решениями».

Фото предоставлено пресс-службой компании OKEY Поделиться Поделиться







Новый подход к формированию ассортимента реализован и в категории непродовольственных товаров: основное внимание уделено высококачественной продукции, которая пользуется наибольшим повседневным спросом.

В обновленных гипермаркетах покупателей ждут удобные цифровые решения: например, система самостоятельного сканирования товаров O’KEY-scan. При использовании этого новшества клиенты сразу видят персональные скидки и контролируют чек в режиме реального времени. Гаджет позволяет оплатить покупки на кассах самообслуживания — бесконтактно и без очередей. «Открытие гипермаркетов в новой концепции — часть стратегии ГК «О’КЕЙ» в рамках программы трансформации сети в ответ на вызовы ранка. Основная цель программы — усилить рыночные позиции О’КЕЙ, повысить конкурентоспособность формата и обеспечить базу для долгосрочного роста. Флагманский гипермаркет О’КЕЙ, открытый в 3 кв.2020 года в Москве показал хорошие результаты – продажи с квадратного метра выросли более чем на 30% в годовом выражении. Мы и далее продолжим программу реновации гипермаркетов в ключевых регионах присутствия», — заявил генеральный директор ГК «О’КЕЙ» Армин Бургер.



В обновленных гипермаркетах отдельное внимание уделено тому, чтобы покупателям было комфортно даже во время длительного шопинга. В расширенной зоне кафе при входе можно с комфортом перекусить, выпить чашку кофе, или полноценно пообедать блюдами собственного производства О’КЕЙ, оценив их качество. Ассортимент кулинарии составляет более 500 наименований.

Дизайн торгового пространства гипермаркетов О’КЕЙ в новой концепции получил высокую оценку жюри престижного конкурса Best for Life Design Awards 2021 в категории Retail Space.

Материал публикуется специально для O’KEY Group

