Левши нашего времени. Как Дмитрий Иоффе изобрел «Чистые игры»

Фото: Фонтанка.ру Поделиться Поделиться







Дмитрий Иоффе — основатель проекта «Чистые игры». Придумал, как можно геймифицировать борьбу за чистоту окружающей среды Итак, на озерный островок, покрытый мусором, попадает компания неравнодушных людей. Естественно, они решают навести чистоту. А чтобы не было скучно, устраивают соревнование: представляют, что мусор — ценный ресурс, за которым нужно охотиться, обставляя конкурентов. Такими были истоки эко-квеста «Чистые игры». Сегодня из этой поездки на озеро вырос грандиозный проект: он охватил 24 страны, привлек 89 168 участников и помог избавиться от 1917 тонн мусора.



Очищать играючи

В первой из «Чистых игр» участвовали 100 человек. Тридцать команд собрали на островах Вуоксы почти 8 тонн отходов со стоянок туристов. «Мы не были волонтерами или экологами. Мы занимались играми. После того, как прошли первые «Чистые игры», которые всем очень понравились, мы решили продолжать это дело и сделали вторую игру — в Петергофе. Во многом — за свой счет, потому что тогда еще плохо умели работать со спонсорами и партнерами», — вспоминает Дмитрий Иоффе.

«Чистые игры» притягивают людей тем, что превращают заботу о природе в увлекательный квест. Мусор надо не просто собрать, но и разделить. За это команда получает дополнительные баллы. Чтобы набрать еще больше очков, нужно выполнить какое-то задание: например, с определенного расстояния попасть крышечками от пластиковых бутылок в корзину. Или отправить фото уже очищенного места в состоянии «до» и «после». Полученные по итогам баллы можно обменять на инструменты — тележки, лопаты, сачки.

Пустырь превращается

Главный эффект «Чистых игр», по мнению их создателя, — это развитие территорий. «Когда люди убирают какое-то место, они начинают ощущать его своим. Вместо пустыря появляется сквер или общественное пространство», — объяснил Дмитрий.



Другая ценность проекта — в тех людях, которых он помогает найти в России и во всем остальном мире. Организаторы из других городов не раз признавались петербургской команде, что игры позволили им получить новые навыки, полезные контакты и наладить социальные связи по всей стране. Однако опыт показывает, что устройство «Чистых игр» под силу не каждому: лишь 20% тех, кто на это решается, способны довести дело до конца.

Фото: Фонтанка.ру Поделиться Поделиться







Межконтинентальная уборка

Пандемия не остановила эко-соревнования, хотя поначалу пришлось использовать более безопасные форматы — например, одиночные уборки и онлайн-челленджи. Зато уже в августе 2020 года прошел «Летний кубок чистоты» в Петербурге: всего за час собрали рекордные 20 тонн мусора.

«У нас никогда не было столько желающих стать организаторами «Чистых игр». На каждой точке был свой организатор, и это были совершенно разные люди: от муниципальных депутатов до школьных учителей. А регистрация участников закрылась еще до начала мероприятия», — так Дмитрий Иоффе прокомментировал прошедшее мероприятие.

Осенью 2020-го состоялся первый межконтинентальный кубок. В нем участвовали жители 11 городов России и 9 городов США. В том же году в программе соревнований появились новые мини-игры: поиск «преступника» по оставленному им мусору, очистка природы от микропластика и спасение животных.

В 2021 году прошел уже третий Кубок Чистоты Балтийского моря: в нем участвовало в четыре раза больше участников, чем в прошлом году. «Это особенно значимо, учитывая, что, по словам активистов, волонтерская уборка в Европе — это 15 человек, а мы за год повысили максимальную численность европейской игры с 20 до 75 человек», — поделился Дмитрий.



Боксер, певцы и все-все-все

Проект активно поддерживают медийные персоны. В Премии борцов с мусором участвовал Николай Валуев, а лицом проекта была петербургская певица Женя Любич. С ней «Чистые игры» записали песню «Давай начистоту» и сняли клип. Илья Лагутенко из группы «Мумий Тролль» призывал россиян выходить на «Чистые игры» в проекте #временапочище, приуроченном к Весеннему Кубку Чистоты 2021. Алексей Кортнев и группа «Несчастный случай» также агитировали россиян участвовать в российских чемпионатах.



В 2021 году «Чистые игры» запустили в своем приложении онлайн-экокарту, которая охватывает всю планету. На ней можно указывать замусоренные места и тип отходов, чтобы все желающие смогли прийти и привести территорию в порядок. Дмитрий подчеркнул, что основная задача карты — координировать социально активных граждан. Включаться могут все, а не только участники игр или опытные волонтеры. Он уверен, что «с маленькими проблемами можно справляться, найдя поддержку среди неравнодушных жителей».

