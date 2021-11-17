Левши нашего времени. Говорящий синтезатор Бакаидова и умная гитара Гончарова

Фото: Фонтанка.ру Поделиться Поделиться







Иван: Все началось с девочки Лины

Иван Бакаидов — 23-летний программист, у него ДЦП. Он реализует проекты в сфере альтернативой коммуникации — приложения, которые помогают общаться тем, кто не может говорить. Также занимается консалтингом по доступности для крупных компаний и отстаивает право на личную подпись для людей, которые не могут расписаться самостоятельно.

Корреспондент «Фонтанки» поговорил с Иваном Бакаидовым о приложениях для общения, которые тот начал писать еще в школе. Юноша вспоминает: учительница, видя его успехи в математике, дала ему учебник программирования, так что к восьмому классу он уже вполне разбирался в вопросе.



С нашим героем учились несколько детей в тяжелом состоянии — они практически не могли двигаться. Общаться в таком состоянии — это выслушивать предлагаемые варианты слов или даже букв и подавать знак, когда названо нужное. Среди них была девочка Лина, которая Ивану очень понравилась.

— Я сделал интерфейс, который позволял перебор [вариантов] осуществлять при помощи кнопки и компьютера. Когда учитель Лины прислал в мой день рождения поздравление, которое она «натыркала» кнопкой, я понял, что сделал что-то важное, — рассказал Иван.

За основу программы, по его словам, взят алгоритм, описанный в биографии Стивена Хокинга: на таблице по очереди загораются буквы, а пользователь нажимает на кнопку, когда выделяется нужная. Лине приходилось это делать головой — руки и ноги у нее не двигались. Программу Иван назвал в ее честь: «LINKa. Нажми».

Именно в этот момент ему в голову пришла идея создать приложения для людей, которым трудно разговаривать и писать. Позже Бакаидов сделал еще несколько вариантов: «LINKa: напиши», «LINKa: покажи» и другие — ведь возможности у всех разные.



Сам Иван тоже пользуется собственными программами. У него есть программный манифест, где написано, в частности: «Много раз я попадал в ситуации, в которых неспособность ответить людям ставило меня положение «третьего лица», человека не с которым, а о котором говорят… Всё изменилось, когда я разработал LINKa, программу, которая читает написанный текст».

На вопрос, как на его работу отреагировали родные, он ответил:

— С большой радостью, так как им не надо было больше слушать мое мычание.

Сейчас он работает надо развитием своих идей — чтобы общаться можно было быстрее и удобнее.

Из манифеста:

Я, Иван Бакаидов, применяю современные технологии и разрабатываю интерфейсы, чтобы помочь людям снять эти ограничения:

Людям с проблемами речи нужен удобный интерфейс с синтезатором голоса.



Людям с ограничением двигательных способностей — быстро писать текст.



Людям с тяжелыми двигательными нарушениями — применять альтернативный ввод, при помощи айтрекера, набирая текст глазами.

Фото: Фонтанка.ру Поделиться Поделиться







Но написать программу — она была, по словам Бакаидова, довольно простой — это полдела.



— Сложнее, скорее, распространять приложения, помогать людям выйти из зоны молчания, — говорит он.

Для этого Иван использует социальные сети и сайт разработки. В Instagram, Twitter и Вkонтакте он публикует фотографии, рассказывает о жизни, делится воспоминаниями о детстве, как и любой другой человек. Но еще и популяризует проект — и собирает на него деньги.

Для пользователей все его продукты принципиально бесплатные, для них есть техподдержка — и отзывы на приложения исключительно благодарные.

Помимо основного занятия — программирования — Иван рисует, гоняет на карте (как говорит его тренер, Бакаидов водит лучше, чем ходит) и даже пробовал управлять самолетом. Он считает так:

— Я тоже многое могу — только нужно подобрать способ.

Тем, кто хотел бы создать что-то новое, но не уверен в своих силах или не чувствует поддержки, наш герой советует:

— Главное — помнить, что ничего не стоит попробовать.

Фото: Фонтанка.ру Поделиться Поделиться







Денис: Почувствуй себя рок-звездой

Два года назад молодому программисту Денису Гончарову пришла в голову идея создать гитару для людей с ограниченными возможностями здоровья. А потом оказалось, что его изобретение поможет всем начинающим гитаристам легко освоить музыкальный инструмент.



Недавно команда Гончарова победила на ежегодном петербургском фестивале позитивного предпринимательства и технологий «White Night Startup», обойдя компанию с миллиардным оборотом. «Мы собираемся изменить мир музыки. Сделать ее доступной и удобной для всех», — говорит Денис. — Я с детства мечтал играть на гитаре, но из-за мышечной дистрофии у меня не хватало сил, чтобы зажимать аккорды, — рассказал он «Фонтанке». — В какой-то момент осознал: в мире еще сотни миллионов людей с похожими проблемами — и они тоже мечтают почувствовать себя рок-звездами. Так я решил создать девайс для людей с ОВЗ. Потом мы поняли, что сложность обучения игре на гитаре — тоже огромная проблема. А наши решения также подходят новичкам.

NOLI — это музыкальная экосистема с обучающим приложением и умной гитарой-синтезатором. Все новички неизбежно сталкиваются с главными проблемами: боль в пальцах и мозоли от жестких гитарных струн — это первая из них. Вторая — необходимость заучивания множества аккордов, прежде чем удастся сыграть даже самую незатейливую мелодию.

Фото: Фонтанка.ру Поделиться Поделиться







А у смарт-девайса X-Guitar — мягкие струны и интерактивный гриф со светодиодами, которые подсказывают, как правильно ставить пальцы для нужного аккорда. Чтобы начать, нужно всего лишь его купить, скачать на телефон приложение и выбрать там одного из преподавателей для онлайн-занятий. X-Guitar не требует настройки и подключения к компьютеру. В приложении можно найти много образовательных курсов и наставников, а пользователи могут общаться между собой, искать друзей на карте и устраивать соревнования.

В своем новом деле Денис обрел колоссальную поддержку близких, но только моральную: все его родные далеки от темы стартапов.

— Команда собиралась долго. Сначала это были неравнодушные друзья, потом люди, которые слышали о нас, предлагали свои скиллы проекту, — вспоминает Гончаров.— Первый инвестор нас нашел сам, когда я в видео рассказал о нашей разработке.

Активная работа над проектом началась этой весной и до сих пор продолжается.

— Все задумки будут реализованы в рамках экосистемы NOLI. Расскажем о них, как придет время, — интригует Денис, — Мы делимся прогрессом со СМИ и в соцсетях. Получаем положительные отзывы и предзаказы.

Вера в себя и идею помогла Денису не бросить начатое и преодолевать проблемы.

— Основная трудность — привлечь деньги в России. Тут инвесторы намного сложнее, чем на Западе. Еще нет развитого производства, чтобы можно было легко делать прототипы, как в нашем случае. Или дорого, или Китай. А это долго, — поделился музыкант.

Всем, кто хотел бы создать что-то новое, Гончаров советует не бояться и делать.

— Неудачи будут, но это надо воспринимать как опыт. Все получится, если вложить себя в дело, — уверен он.

