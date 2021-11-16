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В Китае создали вакцину от коронавируса, которую вводят через нос

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Китайские ученые создали новую вакцину от коронавируса, которую успешно протестировали на хомяках. Она интраназальная — ее вводят в нос, что имеет преимущество, описанное в материале на bioRxiv.

Как следует из публикации от 16 ноября, внутримышечные вакцины работают хорошо, но «ограничены в выработке местного иммунитета» в дыхательных путях — первичном очаге коронавирусной инфекции. Экспериментальный препарат dNS1-RBD помогает решить эту проблему. Вакцина состоит из модифицированных частиц вируса гриппа; биологи изменили геном так, чтобы он не размножался в человеческом организме, но заставлял его клетки производить белки коронавируса.

«Исследование демонстрирует, что вакцина, вводимая интраназально, может стать важным дополнением к борьбе с продолжающейся пандемией COVID-19, компенсируя ограничения существующих внутримышечных вакцин, особенно в начале вспышки», — говорится в тексте.

В России назальную вакцину от COVID-19, разработанную Центром имени Гамалеи, планируют использовать для ревакцинации вместе со «Спутником Лайт». По предварительным данным, получать ее нужно будет раз в полгода или реже.

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Комментарии (2)

263784231
Так сказать: aliena nobis nostra aliis, как говаривал кузнец Степан Степаныч в "Формуле любви". Странно, что они опыт взятия ПЦР из обратной к голове точки не использовали - ведь проверяли же на японцах и всё работало: те погундели немного и затихли, а руки-то в Поднебесной всё ещё помнят...
Clondike
Теперь банановый
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