В Китае создали вакцину от коронавируса, которую вводят через нос

Китайские ученые создали новую вакцину от коронавируса, которую успешно протестировали на хомяках. Она интраназальная — ее вводят в нос, что имеет преимущество, описанное в материале на bioRxiv.

Как следует из публикации от 16 ноября, внутримышечные вакцины работают хорошо, но «ограничены в выработке местного иммунитета» в дыхательных путях — первичном очаге коронавирусной инфекции. Экспериментальный препарат dNS1-RBD помогает решить эту проблему. Вакцина состоит из модифицированных частиц вируса гриппа; биологи изменили геном так, чтобы он не размножался в человеческом организме, но заставлял его клетки производить белки коронавируса.