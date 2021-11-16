Глава ВОЗ заявил, что неравный доступ к вакцинации затягивает пандемию коронавируса

«Глобальное неравенство в доступе к вакцинам в сочетании с нечетким и непоследовательным применением мер общественного здравоохранения продлевают пандемию, давая вирусу больше пространства для перемещения и мутации», — цитирует главу ВОЗ ТАСС .

Затягиванию пандемии коронавируса в мире способствуют неравный доступ к вакцинам и непоследовательность мер в сфере здравоохранения. Такое мнение выразил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус 16 ноября.

Он напомнил, что от коронавируса, согласно официальной статистике, умерли более 5 млн человек, однако «реальное число гораздо больше». Говоря о проблеме «долгого ковида», гендиректор отметил, что число людей, живущих с этим недугом, «неизвестно, и речь идет о «болезни, которую мы не понимаем».

По данным ВОЗ на 16 ноября, в мире с начала пандемии зарегистрировано 253 640 693 подтвержденных случая заражения коронавирусом и 5 104 899 летальных исходов. Больше всего инфицированных выявлено в США (46 780 515), Индии (34 456 401) и Бразилии (21 957 967). По числу умерших первую строчку занимают США (756 664), далее следуют Бразилия (611 283) и Индия (463 852).

