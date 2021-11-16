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СК проверяет историю с пенсионеркой, которую привязали к кровати в доме престарелых в Мытищах

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Следственный комитет проверяет историю с пенсионеркой, которую якобы привязали к кровати в доме престарелых в подмосковных Мытищах. Спорное видео выложила в мессенджере бывшая сотрудница пансионата, которую сейчас ищут.

Как сообщает 16 ноября пресс-служба регионального СК, возбуждено уголовное дело по статье об услугах, не отвечающих требованиям безопасности. Следователи осмотрели дом, запросили учредительные документы и опросили персонал. Постояльцы, включая заснятых на видео, отрицают издевательства.

«Ранее сообщалось, что в одной из социальных сетей появилось видео о жестоком обращении с постояльцами частного дома для престарелых. На видео запечатлен фрагмент, где одна из постояльцев заведения привязана к кровати, а вторая пенсионерка выказывает претензии в отношении работников учреждения и сообщает о фактах жестокого с ней обращения», — говорится в сообщении.

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Комментарии (2)

Денеб
Всё, что нужно знать о современной России.... Почему-то совсем не удивляет..... В тюрьмах - пытки, в домах престарелых - садизм, в общественной жизни - цензура.....
ДуремарСПб.
Бастрыкин жжет.
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