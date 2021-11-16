СК проверяет историю с пенсионеркой, которую привязали к кровати в доме престарелых в Мытищах

Следственный комитет проверяет историю с пенсионеркой, которую якобы привязали к кровати в доме престарелых в подмосковных Мытищах. Спорное видео выложила в мессенджере бывшая сотрудница пансионата, которую сейчас ищут.



Как сообщает 16 ноября пресс-служба регионального СК, возбуждено уголовное дело по статье об услугах, не отвечающих требованиям безопасности. Следователи осмотрели дом, запросили учредительные документы и опросили персонал. Постояльцы, включая заснятых на видео, отрицают издевательства.