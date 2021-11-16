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Суд в Германии отклонил иск экологов относительно «Северного потока-2»

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Высший административный суд Грайфсвальда принял решение по иску некоммерческой организации по защите окружающей среды Deutsche Umwelthilfe (DUH) относительно газопровода «Северный поток-2». Об этом 16 ноября сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

Требования экологов не допустить строительство и эксплуатацию газопровода отклонили. Суд постановил, что иск «отчасти неприемлем», а также необоснован, поскольку все последствия от строительства газопровода для окружающей среды были изучены.

Ранее немецкий регулятор принял решение о временной приостановке сертификации российского газопровода «Северный поток — 2». После детального изучения документов федеральное агентство пришло к выводу, что сертификация оператора Nord Stream 2 возможна только в том случае, если он приведет свою организационно-правовую форму в соответствие с законодательством Германии.

Строительство газопровода «Северный поток — 2» было полностью завершено 10 сентября в 8:45 мск. Он состоит из двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.

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Комментарии (2)

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Есть и другие свежие новости:
Федеральное сетевое агентство Германии (Bundesnetzagentur) во вторник объявило, что приостанавливает сертификацию газопровода «Северный поток-2».
Регулятор немецкого газового рынка счел, что в нынешнем виде компания-оператор трубы - зарегистрированная в Швейцарии 100-процентная дочка «Газпрома» Nord Stream 2 AG - не может быть признана независимым оператором, как того требует европейское законодательство.
Чтобы соответствовать нормам, компания должна реорганизовать правовую форму и учредить немецкую «дочку», которая будет владеть пролегающем в Германии участком трубы, говорится в релизе ведомства.
Для этого Nord Stream 2 AG следует передать основной капитал, активы и кадровые ресурсы немецкой структуре в соответствии с Законом об энергетической индустрии Германии.
После этого компания может заново подать полный пакет документов, и процедура сертификации возобновится. Ее срок составит те же 4 месяца, которые будут отсчитываться с новой даты,
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.... кстати, из серии про грабли )))
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