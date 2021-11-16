Суд в Германии отклонил иск экологов относительно «Северного потока-2»

Высший административный суд Грайфсвальда принял решение по иску некоммерческой организации по защите окружающей среды Deutsche Umwelthilfe (DUH) относительно газопровода «Северный поток-2». Об этом 16 ноября сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.
Требования экологов не допустить строительство и эксплуатацию газопровода отклонили. Суд постановил, что иск «отчасти неприемлем», а также необоснован, поскольку все последствия от строительства газопровода для окружающей среды были изучены.
Ранее немецкий регулятор принял решение о временной приостановке сертификации российского газопровода «Северный поток — 2». После детального изучения документов федеральное агентство пришло к выводу, что сертификация оператора Nord Stream 2 возможна только в том случае, если он приведет свою организационно-правовую форму в соответствие с законодательством Германии.
Строительство газопровода «Северный поток — 2» было полностью завершено 10 сентября в 8:45 мск. Он состоит из двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.