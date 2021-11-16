Пьяный туляк хотел прорваться в бар без QR-кода и ударил полицейского головой

В Туле возбуждено уголовное дело в отношении 32-летнего местного жителя, который напал на полицейского. Об этом 16 ноября сообщает пресс-служба регионального СУ СК.



По версии следствия, ночью 15 ноября пьяный мужчина попытался пройти в бар на улице Горького, не показав на входе QR-код о вакцинации от коронавируса. Когда сотрудники его не пустили, он начал агрессивно себя вести. Прибывшие на место полицейские попытались успокоить дебошира, а тот ударил участкового головой в лицо.



Сейчас подозреваемый задержан. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.

