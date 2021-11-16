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Пьяный туляк хотел прорваться в бар без QR-кода и ударил полицейского головой

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В Туле возбуждено уголовное дело в отношении 32-летнего местного жителя, который напал на полицейского. Об этом 16 ноября сообщает пресс-служба регионального СУ СК.

По версии следствия, ночью 15 ноября пьяный мужчина попытался пройти в бар на улице Горького, не показав на входе QR-код о вакцинации от коронавируса. Когда сотрудники его не пустили, он начал агрессивно себя вести. Прибывшие на место полицейские попытались успокоить дебошира, а тот ударил участкового головой в лицо.

Сейчас подозреваемый задержан. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.

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Комментарии (7)

onotolich
Привился вчера, куаркод будет завтра. В чем сложности?
266663811
самое печальное в том что туляк сядет за то, что ударил участкового, а участковый и лица не пустившие туляка в бар, тем самым нарушив его конституционные права не сядут. пустили бы - он бы не проявил агрессию, зашёл бы выпил, и обмякший побрёл бы домой отсыпаться
Аппаратчик мокрой классификации
А что, у нас уже полицаи вратарями в период между временем несения службы подрабатывают?
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