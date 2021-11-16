В Лондоне скончалась жена осужденного экс-сенатора Изместьева

В Лондоне скончалась Ирина Изместьева — жена бывшего сенатора от Башкирии Игоря Изместьева, приговоренного в России к пожизненному заключению. Об этом 16 ноября написала в Instagram ее подруга.



В посте говорится, что Ирина неважно себя чувствовала последние несколько дней, кашляла, но коронавирусом не болела. Репостнувший текст предприниматель Евгений Чичваркин отметил, что Ирина участвовала в затяжном имущественном споре, который находился «на новом витке».



Изместьев был задержан в середине января 2007 года. По версии следствия, в конце 1992 года он и еще 12 человек объединились в группировку для нападений на граждан. Бывшего сенатора подозревали и в причастности к покушению на убийство сына президента Башкирии Урала Рахимова. В результате следователи установили 24 эпизода преступной деятельности банды, возглавляемой Изместьевым, в том числе два теракта, 14 убийств, пять покушений на убийство.

