FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+3°C/Завтра: +3
72.56р82.52р
Карта пунктов вакцинацииQR-код: что, где, когда, зачем«Именем братвы»Образ жизниАфиша «Фонтанки»ОбразованиеПромышленный Петербург

В Ленобласть привезли крупную партию дефицитного «Спутника Лайт»

2
Печать

В Ленобласти на склад регионального лекарственного оператора «Ленфарм» прибыла 51 тысяча доз однокомпонентной вакцины от коронавируса «Спутник Лайт». Об этом сообщили в пресс-службе областного правительства.

Как отметил председатель комитета по здравоохранению региона Сергей Вылегжанин 16 ноября, до недавнего времени в области наблюдался дефицит этой вакцины.

До конца недели, добавил он, препарат появится в районных больницах, затем его распределят по прививочным пунктам.

В Ленобласти прививку сделали 772 792 человека, полностью привиты из них — 664 806 жителей. Ревакцинацию прошли 52 078 человек.

По рекомендациям Минздрава и с учетом опыта использования вакцины, «Спутник Лайт» показан людям, которые уже перенесли коронавирус ранее, а также для ревакцинации. Остальным пациентам для первичной вакцинации рекомендованы «Спутник V», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак».

Однокомпонентная вакцина «Спутник Лайт» зарегистрирована в России в начале мая 2021 года, ее эффективность составила 79,4%, что выше, чем у многих вакцин, требующих двух инъекций. «Спутник Лайт» — это первый компонент вакцины «Спутник V». Серьезных нежелательных явлений после иммунизации препаратом не зарегистрировано.

По теме (11)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (2)

Mikkä Kårhunen
если бы людей не заставляли идти на вакцинацию лайт этот бы никому не нужен
Денеб
Все - в Ленобласть! За дефицитным шмурдяком.....
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний