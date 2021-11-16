В Ленобласть привезли крупную партию дефицитного «Спутника Лайт»

В Ленобласти на склад регионального лекарственного оператора «Ленфарм» прибыла 51 тысяча доз однокомпонентной вакцины от коронавируса «Спутник Лайт». Об этом сообщили в пресс-службе областного правительства.



Как отметил председатель комитета по здравоохранению региона Сергей Вылегжанин 16 ноября, до недавнего времени в области наблюдался дефицит этой вакцины.



До конца недели, добавил он, препарат появится в районных больницах, затем его распределят по прививочным пунктам.



В Ленобласти прививку сделали 772 792 человека, полностью привиты из них — 664 806 жителей. Ревакцинацию прошли 52 078 человек.

