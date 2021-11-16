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В Петербурге задержали мужчину, который осыпал полицейского оскорблениями и пообещал застрелить

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Следственный отдел по Петродворцовому району Главного следственного управления СКР по Петербургу возбудил уголовное дело в отношении 33-летнего гражданина. Предварительно, он оскорблял полицейского и угрожал ему применением насилия.

Как сообщили в пресс-службе ведомства 16 ноября, по версии следствия, в конце октября этого года у одного из домов на Лесной улице в Петергофе мужчина осыпал правоохранителя нецензурной бранью, а также пообещал застрелить его в случае, если тот проследует на его участок. Рядом с собой он держал собаку без намордника, которую мог натравить на сотрудника.

Гражданина задержали, решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения.

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Комментарии (5)

261844081
Подождите, полиция без основания решила зайти на участок мужчины и была встречена собакой?
В суде и видео судья смотрит и всё равно "нет оснований не доверять сотрудникам полиции", очень темное дело, возможно беспридел
07A
Вас раздражает, когда находят преступника, хотя и через 14 лет? АУЕ?
Карабас Барабас
Дааа.. 14 лет ждать не стали, действительно, он же никого не зарезал, надо сразу хватать.
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