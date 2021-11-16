В Петербурге задержали мужчину, который осыпал полицейского оскорблениями и пообещал застрелить

Следственный отдел по Петродворцовому району Главного следственного управления СКР по Петербургу возбудил уголовное дело в отношении 33-летнего гражданина. Предварительно, он оскорблял полицейского и угрожал ему применением насилия.



Как сообщили в пресс-службе ведомства 16 ноября, по версии следствия, в конце октября этого года у одного из домов на Лесной улице в Петергофе мужчина осыпал правоохранителя нецензурной бранью, а также пообещал застрелить его в случае, если тот проследует на его участок. Рядом с собой он держал собаку без намордника, которую мог натравить на сотрудника.

