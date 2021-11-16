В эфире «Фонтанки» пройдет фестиваль электронной музыки Theremin Fest

Второй фестиваль электронной музыки, посвященный самому необычному электронному музыкальному инструменту — терменвоксу, — пройдет 20 ноября в эфире «Фонтанки». На сайте и в нашей группе в социальной сети «ВКонтакте» можно будет послушать выступления диджеев, электроакустических музыкантов и популярных музыкальных групп, а также посмотреть работы медиахудожников.
Из-за ограничений попасть на площадку «живьем» будет невозможно — в виртуальном формате фестиваль проводится второй год подряд. С 19:00 и в течение трех часов на электронной сцене будут выступать музыканты, чья музыка либо непосредственно состоит из звучания терменвокса, либо может быть отнесена к стилям, которые родились во многом именно благодаря этому инструменту.
Среди участников фестиваля — диджеи из Великобритании, Голландии, Китая, России и США, артисты Lurmish, Aiwaska, Кто DJ? (в основе этого выступления — попурри из знаковых произведений для терменвокса), а также хедлайнеры проекта — Сабрина и Тося Чайкина.
Theremin Fest рассчитан на аудиторию 12+.