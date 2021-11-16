FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+3°C/Завтра: +3
72.27р82.77р
Карта пунктов вакцинацииQR-код: что, где, когда, зачем«Именем братвы»Образ жизниАфиша «Фонтанки»ОбразованиеПромышленный Петербург

В эфире «Фонтанки» пройдет фестиваль электронной музыки Theremin Fest

0
Печать

Второй фестиваль электронной музыки, посвященный самому необычному электронному музыкальному инструменту — терменвоксу, — пройдет 20 ноября в эфире «Фонтанки». На сайте и в нашей группе в социальной сети «ВКонтакте» можно будет послушать выступления диджеев, электроакустических музыкантов и популярных музыкальных групп, а также посмотреть работы медиахудожников.

Фото: предоставлено организаторами
ПоделитьсяПоделиться

Из-за ограничений попасть на площадку «живьем» будет невозможно — в виртуальном формате фестиваль проводится второй год подряд. С 19:00 и в течение трех часов на электронной сцене будут выступать музыканты, чья музыка либо непосредственно состоит из звучания терменвокса, либо может быть отнесена к стилям, которые родились во многом именно благодаря этому инструменту.

Среди участников фестиваля — диджеи из Великобритании, Голландии, Китая, России и США, артисты Lurmish, Aiwaska, Кто DJ? (в основе этого выступления — попурри из знаковых произведений для терменвокса), а также хедлайнеры проекта — Сабрина и Тося Чайкина.

Theremin Fest рассчитан на аудиторию 12+.

Фото: предоставлено организаторами

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний