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«Зенит» вошел в пятерку лучших клубов мира. Пока только в TikTok

В октябре ролики «Зенита» в TikTok собрали более 41 млн просмотров

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Футбольный клуб «Зенит» занял пятое место в рейтинге самых популярных клубов мира по числу просмотров в социальной сети TikTok по итогам октября. Как сообщили 16 ноября в пресс-службе петербургской команды, в общей сложности ролики сине-бело-голубых в TikTok собрали 41,2 миллиона просмотров.

Лучше результаты только у «Милана» (47,6 млн), ПСЖ (75,8 млн), «Аякса» (84,2 млн) и «Манчестер Юнайтед» (297 млн просмотров).

Общее число подписчиков страницы «Зенита» в TikTok приближается к одному миллиону.

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Комментарии (3)

lexandr_5e4ce78957e84
можно им на голову экшн камеры привязать - еще болько лайков соберут и головам применение будет
Dimitry Antonov
ФК "Зенит" - звезда ТикТока?
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