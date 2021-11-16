«Зенит» вошел в пятерку лучших клубов мира. Пока только в TikTok

Футбольный клуб «Зенит» занял пятое место в рейтинге самых популярных клубов мира по числу просмотров в социальной сети TikTok по итогам октября. Как сообщили 16 ноября в пресс-службе петербургской команды, в общей сложности ролики сине-бело-голубых в TikTok собрали 41,2 миллиона просмотров.



Лучше результаты только у «Милана» (47,6 млн), ПСЖ (75,8 млн), «Аякса» (84,2 млн) и «Манчестер Юнайтед» (297 млн просмотров).



Общее число подписчиков страницы «Зенита» в TikTok приближается к одному миллиону.

