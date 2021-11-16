Мишустин посоветовал главе «Ростелекома» тестировать новинки на родственниках

Премьер-министр России Михаил Мишустин посоветовал главе «Ростелекома» Михаилу Осеевскому тестировать новые сервисы на родственниках. Об этом он сказал ему на встрече, которая состоялась 16 ноября.



Глава кабмина отметил, что придерживался такой позиции, когда работал в Федеральной налоговой службе. По его словам, когда там делали «определенное количество сложных технологических процедур» для граждан, он сначала проверял их на своей матери.



«Предлагаю и вам в этом смысле, скажем так, подумать над тем, чтобы, прежде чем плодить новшества или технологические новые сервисы, предназначенные в том числе для людей старшего поколения, спросить у них правильно, провести социальный опрос», — сказал Мишустин, обращаясь к Осеевскому.

