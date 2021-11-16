Тинькофф Инвестиции запустили сервис для накопления на образование в лучших вузах мира

Можно накопить на образование в лучших вузах России и мира, в том числе в Оксфорде

«Портфель на вырост» рассчитывает прогнозируемую сумму ежемесячных вложений, предлагает список подходящих вузов, ориентируясь на стоимость всего срока обучения, и формирует инвестиционную стратегию на 3, 6 или 10 лет.

Тинькофф Инвестиции запустили сервис «Портфель на вырост», который поможет родителям накопить на высшее образование ребенка в лучших российских или зарубежных вузах. Сервис позволяет подобрать оптимальную инвестиционную стратегию в зависимости от целей и горизонта инвестирования, которые определяются выбором города, страны и типа обучения.

Например, можно накопить на образование в лучших вузах России и мира, в том числе в Оксфорде, Лондонской школе экономики, Стэнфорде, Флоридском университете, в Торонтском университете, Университете Макгилла, Университете Цинхуа. В России — в МГУ, РАМ им. Гнесиных, МГТУ им. Н. Э. Баумана, НИУ ВШЭ, МГИМО, СПбГУ, СПбГЭУ, ИТМО и многих других.

Список российских и зарубежных вузов в «Портфеле на вырост» также будет регулярно пополняться, чтобы помогать родителям накопить необходимую сумму целенаправленно для учебы в нужном им заведении.



Сформировать инвестиционный портфель и накопить нужную сумму до поступления в вуз можно на странице сервиса. Он рассчитает сумму ежемесячных инвестиций и результат возможных накоплений с учетом инфляции и предложит инвестиционный портфель, а также подборку вузов, в которых итоговой суммы накоплений хватит на оплату всего срока обучения.

Стратегии инвестируют в биржевые паевые фонды Тинькофф Капитала*: Тинькофф Bonds RUB (среднегодовая доходность индекса — 9,4% в рублях), Тинькофф Вечный Портфель RUB (среднегодовая доходность индекса — 14% в рублях) и Тинькофф Вечный Портфель USD (среднегодовая доходность индекса — 7% в долларах), Тинькофф NASDAQ (cреднегодовая доходность индекса — 13,1% в долларах), Тинькофф NASDAQ Biotech (среднегодовая доходность индекса — 11,25% в долларах), Тинькофф Green Economy (среднегодовая доходность индекса — 22,9% в долларах), Тинькофф S&P 500 (среднегодовая доходность индекса — 10,69% в долларах).



Прогнозируемая доходность каждой стратегии рассчитывается на основе исторических данных индекса, за которым следует тот или иной фонд. За покупку и продажу паев фондов Тинькофф Капитала через Тинькофф Инвестиции комиссия не взимается. По истечении трех лет владения паями фондов инвестор может оформить налоговый вычет и не платить НДФЛ на доход от роста цены пая.



— У клиентов Тинькофф Инвестиций цели бывают самые разные — покупка нового авто или недвижимости, прибавка к пенсии и, конечно, образование детей. Количество бюджетных мест в университетах с каждым годом сокращается на 4%, в то же время абитуриентов становится больше на 2–5%. Платное высшее образование становится все более востребованным, поэтому, чтобы помочь родителям накопить на него, мы создали специальный инвестиционный сервис. В зависимости от горизонта инвестирования — 3, 6 или 10 лет — сервис предлагает готовую инвестиционную стратегию. Таким образом, придерживаясь тщательно разработанного плана — инвестируя определенную сумму ежемесячно, к выпускному вы сможете оплатить высшее образование в самом желанном вузе, который ранее выбрали. Мы в нашем сервисе уже сейчас даем ориентир накоплений для лучших вузов России и мира, и этот список будет регулярно пополняться, — отметил руководитель управления развития и продвижения инвестиционных сервисов Тинькофф Инвестиций Дмитрий Тарасов.

* ООО «Тинькофф Капитал». Лицензия Банка России на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21–000–1–01027 от 3 сентября 2019 г., без ограничения срока действия. Обращаем ваше внимание на то, что стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в инвестиционные фонды. Ценные бумаги и другие финансовые инструменты, упомянутые в этом обзоре, приведены исключительно в информационных целях; обзор не является инвестиционной идеей, советом, рекомендацией, предложением купить или продать ценные бумаги и другие финансовые инструменты.