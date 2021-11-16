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Суд арестовал имущество водителя, который сбил пешехода на Благодатной и бросил его в тяжёлые минуты

Красносельский районный суд Петербурга конвертировал в треть миллиона рублей моральные страдания, которые пережил пешеход, угодивший в ДТП по пути к маршрутке. Имущество водителя на эту сумму арестовано.

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Как сообщает объединённая пресс-служба городских судов 16 ноября, с иском о компенсации вреда заявитель — Ренат Дмитриев — обратился к Александру Сергееву, водителю Kia Ceed, который мартовским утром 2020 года сбил его на пересечении Благодатной улицы и проспекта Юрия Гагарина.


Дмитриев направлялся к остановке общественного транспорта, грубой неосторожности на дороге с его стороны не доказано. В результате аварии он был госпитализирован с закрытым переломом кости стопы и полтора месяца лечился амбулаторно.

Причинённый моральный вред истец оценил в 500 тысяч рублей, мотивировал тем, что Сергеев в тяжёлые для пострадавшего минуты не предпринял каких-либо мер к урегулированию конфликта.

По закону взыскать компенсацию можно независимо от вины причинителя вреда, если речь идёт об источнике повышенной опасности, которым является автомобиль.

Сергеев просил суд снизить размер компенсации: он уволенный с работы пенсионер, часть его бюджета съедают лекарства.

Суд удовлетворил иск Дмитриева частично. В его пользу взыскали 334,5 тысячи рублей. В эту сумму входят судебные расходы и часть стоимости назначенной судом экспертизы, которая подтвердила, что истец получил средний вред здоровью.

До исполнения решения имущество Сергеева на эту сумму арестовано.

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Комментарии (7)

AlBerkut
Ну подросла немножко моралка, которую по вреда здоровью взыскивают. Инфляция, однако.
Норм размер, пусть обжалует, горсуд вряд ли снизит...
azul
За смерть балерины всего 350 взяли, убить дешевле…
firma
"По закону взыскать компенсацию можно независимо от вины причинителя вреда" — нельзя ли ссылочку на закон о выплате компенсации при отсутствии вины.
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