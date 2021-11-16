Суд арестовал имущество водителя, который сбил пешехода на Благодатной и бросил его в тяжёлые минуты

Как сообщает объединённая пресс-служба городских судов 16 ноября, с иском о компенсации вреда заявитель — Ренат Дмитриев — обратился к Александру Сергееву, водителю Kia Ceed, который мартовским утром 2020 года сбил его на пересечении Благодатной улицы и проспекта Юрия Гагарина.



Дмитриев направлялся к остановке общественного транспорта, грубой неосторожности на дороге с его стороны не доказано. В результате аварии он был госпитализирован с закрытым переломом кости стопы и полтора месяца лечился амбулаторно.



Причинённый моральный вред истец оценил в 500 тысяч рублей, мотивировал тем, что Сергеев в тяжёлые для пострадавшего минуты не предпринял каких-либо мер к урегулированию конфликта.



По закону взыскать компенсацию можно независимо от вины причинителя вреда, если речь идёт об источнике повышенной опасности, которым является автомобиль.



Сергеев просил суд снизить размер компенсации: он уволенный с работы пенсионер, часть его бюджета съедают лекарства.



Суд удовлетворил иск Дмитриева частично. В его пользу взыскали 334,5 тысячи рублей. В эту сумму входят судебные расходы и часть стоимости назначенной судом экспертизы, которая подтвердила, что истец получил средний вред здоровью.



До исполнения решения имущество Сергеева на эту сумму арестовано.

