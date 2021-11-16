От микрозелени до картошки: что можно посадить дома прямо сейчас

С наступлением зимы дачный сезон не заканчивается — он просто переезжает на подоконник Фото: Дарья Селенская / Сеть городских порталов Поделиться Поделиться







Настоящим энтузиастам садово-огородных полей нипочем ни заморозки, ни календарная зима. Они всегда найдут, чем занять себя, а заодно свой подоконник. И другие пространства, которые еще не оккупированы посадками. Самое элементарное, что приходит в голову, когда задумываешься о том, что можно вырастить дома, — зелень. Но если вы хотите повысить уровень сложности, вот вам путеводитель от наших экспертов.

Микрозелень

Микрозелень выращивать куда проще, чем обычные растения. Ей не грозят вредители, которые просто не успевают завестись за несколько дней, ее не нужно регулярно подкармливать. Для проращивания можно взять почти любые семена, в зависимости от ваших вкусовых предпочтений: брокколи, овес, ячмень, кинзу, горчицу, кресс-салат, пшеницу, редис, чечевицу и другие. Единственное, нельзя проращивать фасоль — в ней есть ядовитые вещества.



— Традиционно микрозелень выращивают в грунте, но можно взять специальный проращиватель, невысокий контейнер со съемной сеткой, — рассказывает повар Алексей Горнов. — Наливаете в поддон воду так, чтобы она едва касалась сетки, а на сетку насыпаете семена. Закрываете прозрачной крышкой и убираете в теплое темное место. Когда семена прорастут, выставляйте контейнер на свет. Не забывайте менять воду и приоткрывать крышку, чтобы ваши всходы обогащались кислородом.

Зелень будет готова к употреблению примерно через неделю — как только пробьются два настоящих листка. После первой партии корни можно выкинуть. Помойте тару и начинайте новые микропосевные работы.

Кажется, что вырастить микрозелень проще простого, но и здесь есть свои хитрости Фото: Елена Туленцева Поделиться Поделиться







Хотите заморочиться с землей? Берите в магазине почву для рассады или овощей, выбирайте любую плоскую емкость для посева и насыпайте на дно небольшой слой грунта. Увлажнив его водой, выкладывайте семена (смотрите, чтобы между ними оставалось достаточное расстояние) и присыпайте их еще одним небольшим слоем почвы, оставив примерно сантиметр до верхнего края тары. Накрывайте ее пленкой или прозрачной крышкой и отправляйте на пару дней в темное место, пока не появятся первые всходы.



Есть траву с подоконника можно хоть круглый год. Главное — рассчитать сроки урожая Виталий Калистратов / Сеть городских порталов Поделиться Поделиться







Зелень

От микрозелени она отличается, что понятно, размерами. Это уже не просто побеги, а вполне себе полноценный лук, листовая свекла или петрушка.

— Для выращивания лука на перо больше подойдет лук-выборка, а не севок, — говорит кандидат сельскохозяйственных наук Евгений Михалев. — Луковицы сажаем в землю через каждые 2 сантиметра без заглубления. С почвой должны соприкасаться только корневые чашки головок. После посадки всех луковиц землю нужно полить небольшим количеством теплой воды, чтобы почва стала слегка увлажненной. При этом сам плод должен остаться сухим, так как луковица может начать гнить.

В качестве зелени, которую можно добавлять в блюда, подойдет листовая свекла. Она любит свет и тепло, но не очень требовательна к внешним условиям. Для рассады можно использовать мелкие клубни свеклы размером 3–4 сантиметра. Кроме того, подойдет растение сорта «мангольд». Перед посадкой семена можно замочить на сутки в чистой воде, меняя ее 3–4 раза. Слив жидкость последний раз, семена на 15–20 минут следует положить в раствор марганцовки, после чего высадить в землю.

Зато теперь вы перестанете думать о том, что забыли купить в магазине зелень Фото: Дарья Селенская / Сеть городских порталов Поделиться Поделиться







Для посадки корневой петрушки необходим глубокий контейнер. Минимальное расстояние между растениями должно составлять 3 сантиметра . Петрушка предпочитает солнечные места. Помещение должно периодически проветриваться, главное — не допустить сквозняков. Следует регулярно поливать почву и поддерживать ее влажной.

— Выращивать дома, например, салат — не лучшая идея. Зелень любит стабильную температуру. А в квартире постоянно происходит перепад: то возникает тепло от плиты во время готовки, то открываем окна для проветривания, — пояснил Евгений Михалев.

Павловский лимон

Наиболее надежным способом размножения павловского цитруса является черенкование. Из семян же можно получить растение, которое не будет плодоносить в домашних условиях.

Если сделать всё правильно, то лимон у вас дома будет не только цвести, но и плодоносить Фото: Виктор Михалев / 59.RU Поделиться Поделиться







От плодоносящего деревца под острым углом отрезается черенок, на котором присутствуют пара листьев и несколько живых почек. После обработки среза стимулятором корнеобразования растение высаживают в почву и накрывают банкой или пакетом. После этого черенок необходимо регулярно опрыскивать и увлажнять грунт. Когда растение укоренится, его можно пересадить в емкость побольше. Лимону необходимо достаточное количества света и влажная почва. Однако лимоны не переносят прямых солнечных лучей, поэтому лучше выбрать места, куда попадает рассеянный свет.



Помидоры черри

Черри неприхотливы и прекрасно подходят для выращивания дома на подоконнике. Для посадки можно использовать семена, но эксперты говорят, что лучше отдать предпочтение готовой рассаде или пасынкам. Росток нужно поместить в стакан с водой, добавить небольшое количество удобрения. В течение нескольких недель пасынок даст корешки, после чего растение можно пересаживать в землю, приспуская появляющиеся корешки.

Для помидоров черри лучше выбрать горшок цилиндрической формы для удобного расположения корневой системы. Растение потребуется подвязать и обеспечить достаточным светом. Необходимо следить, чтобы земля всегда была влажная. Первые полтора-два месяца черри растет довольно медленно, однако через некоторое время появляются первые плоды.

Крупные помидоры дома вряд ли получится вырастить такими, какими они должны быть, а вот черри — пожалуйста Фото: Ирина Шарова / 72.RU Поделиться Поделиться







— Обычные томаты выращивать не получится, так как им требуется сухой климат, но влажная почва. Сложно создать идеальные условия, — отметил Евгений Михалев.

Вырастить огурцы в домашних условиях проблематично. Для этого потребуется просторная закрытая лоджия, на которой будет сооружена мини-теплица.



Картофель

Выращивать картофель в домашних условиях, конечно, сложнее, чем ту же зелень, но нет ничего невозможного. Здесь главное — подготовить семенной материал для более раннего созревания плодов и повышения урожайности. Это называется яровизация. Занимает этот процесс примерно месяц. Оставьте клубни для проращивания на рассеянном свету в помещении с температурой 13–16 °С . Если храните картошку в теплом подвале, то яровизацией, возможно, заниматься и не придется — подходящие клубни вы найдете, просто перебрав запасы. Для выращивания выбирайте ранние и ультраранние сорта. Лучше всего подойдут клубни с двумя-тремя ростками.

Теперь подготавливаем емкость и грунт. Оптимальный вариант емкостей для выращивания картофеля — прохудившиеся металлические ведра. Они в достаточной степени обеспечат растениям аэрацию. Пластмассовые тоже подойдут. Но тогда придется проделать в их нижней части 10–15 мелких отверстий для аэрации.

Почвосмесь в идеале должна состоять из огородной земли, перегноя, песка и золы в пропорции 10:10:2:1. Но если такого нет, пригодится и магазинный грунт.



Обеспечьте картофелю дренаж. Для этого используют вермикулит, керамзит, древесный уголь, щебень или гравий. Высота дренажного слоя должна составлять 5–8 сантиметров. После этого наполните ведро приготовленным грунтом почти до самого верха и увлажните его. Теперь заглубите посадочный материал на 8–10 сантиметров и присыпьте землей, как при стандартной посадке. В каждое ведро объемом 10 литров достаточно положить один клубень картофеля. В домашних условиях этого вполне достаточно и для комфортного роста растения, и для получения неплохого урожая.



Картофель в домашних условиях вырастет, конечно, небольшим, зато очень ранним Фото: Артем Устюжанин / E1.RU Поделиться Поделиться







Раз в неделю, по мере необходимости, картофель поливают и рыхлят. И не забывайте о подкормках — трижды в течение периода вегетации. Во время активного роста ботвы и в период бутонизации вносят смесь из аммиачной селитры и сульфата калия из расчета по 20 граммов каждого из удобрений на квадратный метр. В период цветения вносите суперфосфат из расчета 15–20 граммов на квадратный метр.

Поскольку ваш картофель растет в квартирных условиях и емкости с ограниченным пространством, то вряд ли его атакуют сорняки и вредители, а значит, пропалывать и обрабатывать культуру ничем не придется.

