Русский музей покажет «русский космизм» через работы Кандинского, Малевича и Гончаровой

Научно-философский русский космизм отразился в работах русских художников, но их долгое время было не принято объединять в таком контексте. Русский музей представит больше ста пятидесяти вещей и предлагает посмотреть на них под углом космизма.

Выставка «Космизм в русском искусстве» обещает погружение в непростую тему, которую сложно выразить в изобразительном искусстве. В Корпусе Бенуа покажут работы Казимира Малевича, Василия Кандинского, Константина Юона, Натальи Гончаровой и других. Их привезут в Петербург из Третьяковской галереи, Музея космонавтики в Москве, Тверской областной картинной галереи, Новосибирского государственного художественного музея и частных собраний.

Как видите, мастеров представят разных, и объединяет их не стилистическая близость, а влияние идей космизма. Абстрактное и фигуративное, авангардное и более традиционное искусство попало в орбиту философского течения, которое толковало жизнь как единство всех процессов, а человека — как микрокосм, который встроен в целое — Вселенную. Философское течение появилось ещё в XIX веке, но название «космизм» появилось уже в XX, на волне интереса к космической теме. Явление считается специфически русским — в отличие от стилей изобразительного искусства, большинство из которых в России были и остаются локализацией зарубежных течений. Посмотрев на живопись и графику под углом космизма, можно оценить их внутренний духовный пульс. Отдельно радует, что Русский музей в этот раз привез работы из других городов, а не ограничился вещами из своего собрания.



Выставка «Космизм в русском искусстве» пройдёт в Корпусе Бенуа Русского музея с 17 ноября (открытие в 16:00) 2021 года до 10 марта 2022-го. Напоминаем, что для посещения музея необходим QR-код о вакцинации от COVID-19 или перенесённой инфекции.

