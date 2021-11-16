Творческие наркоторговцы в Сибири маскировали закладки под собачьи какашки

Пластилин, глина и творческий подход не спасли от встречи с полицией двух жителей Красноярского края. Их подозревают в наркоторговле.

Как сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД 16 ноября, полицейские заметили двух подозрительных молодых людей на одной из улиц Железногорска. Один из них при виде сотрудников попытался сбежать, но был пойман. Мужчин 19 и 20 лет доставили в отдел полиции, где выяснилось, что в кармане у одного из них находится наркотик, который парни пытались спрятать в лесу.

Фото: ГУ МВД по Красноярскому краю Фото: ГУ МВД по Красноярскому краю Фото: ГУ МВД по Красноярскому краю Поделиться Поделиться







«В ходе личного досмотра у одного из них сотрудниками органов внутренних дел было изъято 19 упаковок, в которых, согласно результатам экспертизы, находилось наркотическое средство общей массой порядка 45,5 грамма», — сообщили в МВД.

