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Творческие наркоторговцы в Сибири маскировали закладки под собачьи какашки

В Железногорске задержали закладчиков, маскировавших наркотики под собачьи экскременты

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Пластилин, глина и творческий подход не спасли от встречи с полицией двух жителей Красноярского края. Их подозревают в наркоторговле.

Как сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД 16 ноября, полицейские заметили двух подозрительных молодых людей на одной из улиц Железногорска. Один из них при виде сотрудников попытался сбежать, но был пойман. Мужчин 19 и 20 лет доставили в отдел полиции, где выяснилось, что в кармане у одного из них находится наркотик, который парни пытались спрятать в лесу.

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«В ходе личного досмотра у одного из них сотрудниками органов внутренних дел было изъято 19 упаковок, в которых, согласно результатам экспертизы, находилось наркотическое средство общей массой порядка 45,5 грамма», — сообщили в МВД.

Причем их вид отличался от закладок, которые полицейские видели раньше. Молодые люди с помощью глины и пластилина пытались замаскировать наркотик под собачьи экскременты.

Всего в разных точках Железногорска сотрудники МВД нашли и изъяли 14 подготовленных к продаже упаковок.

В ходе обысков в квартирах задержанных у 19-летнего нашли электронные весы и полимерные пакеты, предназначенные для упаковки запрещенных веществ.

Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов». Молодым людям предъявлено обвинение. Суд по ходатайству следствия поместил их под арест.

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Комментарии (2)

JohnPalych
Реально теперь подсядут на это г...но
07A
Наркоши плакали, блевали, но жрали собачьи какашки. Деньги то заплачены!
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