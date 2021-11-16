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В Петербурге суд разобрался с затаившимся велосипедистом, который плечом сломал лицо женщине на тротуаре

Суд взыскал 70 тыс. рублей с велосипедиста, травмировавшего женщину-пешехода

Кировский районный суд 16 ноября рассмотрел гражданское дело по иску Татьяны Русиной к Алексею Боброву о взыскании компенсации морального вреда. Тот летом прошлого года травмировал женщину на проспекте Стачек.

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Объединенная пресс-служба судов Петербурга сообщает, что истца сбили на тротуаре в районе дома 17. Велосипедист в это время разговаривал с другим велосипедистом, в результате чего не заметил женщину и ударил ее плечом по лицу. Русина получила различные переломы и ушибы, проходила лечение в 15-й горбольнице в течение двух недель. Пострадавшей также провели операцию.

Русина указала, что чувствительность ее лица до сих пор не восстановлена, а боли периодически возникают. По словам женщины, после происшествия ответчик был обеспокоен и оставил свой номер телефона, чтобы в дальнейшем помочь. После выписки из стационара и обращения в полицию пострадавшая позвонила велосипедисту и попросила возместить ущерб в добровольном порядке. Но Бобров, узнав, что уголовное дело возбуждать не собираются, «исчез с радаров».

Русина потребовала взыскать с Боброва компенсацию морального вреда в размере 70 000 рублей. Ответчик в суд не пришел, требования женщины были полностью удовлетворены.

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Комментарии (4)

Bambr
вывод, не оставляйте телефонов кому-попало.
JohnPalych
Крадущийся пешеход, затаившийся велосипедист.
07A
Велосипедисты убийцы!
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