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«Струя кабарги больше не попадёт в Азию». Таможня раскрыла контрабанду российского мускуса на 40 млн

Шесть килограммов контрабандного мускуса кабарги задержали на таможне в Сибири

Крупнейшее задержание мускуса кабарги за последнее десятилетие произвели сотрудники Сибирской и Уральской таможен. За границу из страны успели вывезти вдвое больше.

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Как сообщили на Сибирской оперативной таможне 16 ноября, мускус контрабандой переправляли в Корею и Гонконг, где это вещество особенно ценится в народной медицине. Удалось выяснить, что по подложным документам из России вывезли 14 килограммов на сумму свыше 40 млн рублей.

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«Для этого при декларировании партий товара через Иркутскую и Сибирскую электронную таможни директор фирмы, 43-летний житель Иркутска, использовал подложные разрешения Федеральной службы по надзору в сфере природопользования. Их выдачу ведомство не подтвердило», — говорится в сообщении службы.

Очередную попытку контрабанды удалось предотвратить. Сотрудники задержали порядка 6 кг мускуса стоимостью более 9 млн. Для таможни это крупнейшее задержание за десять лет. «Струя кабарги не попадёт в Корею», — заверили в пресс-службе Уральской оперативной таможни.

Директор фирмы стал фигурантом уголовного дела. В его офисе и на дому прошли обыски, изъяты документы и электронные носители. Верхняя планка санкций по части 1 статьи 226.1 УК — семь лет лишения свободы.

Железы кабарги и содержащийся в них мускус (струя) относятся к стратегически важным ресурсам России. Их вывоз возможен только с разрешения Федеральной службы по надзору в сфере природопользования.

«Уникальный химический состав мускуса до сих пор не позволяет получать его лабораторным способом, а сложность промысловой добычи обусловливает высокую стоимость — от 800 до 1400 рублей за 1 грамм в зависимости от качества», — рассказали в ФТС.

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Комментарии (2)

lexandr_5e4ce78957e84
6 кг мог бы и в кармане провезти. лентяй
07A
Так возродим же Россию струей кабарги!
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