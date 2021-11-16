«Струя кабарги больше не попадёт в Азию». Таможня раскрыла контрабанду российского мускуса на 40 млн

Как сообщили на Сибирской оперативной таможне 16 ноября, мускус контрабандой переправляли в Корею и Гонконг, где это вещество особенно ценится в народной медицине. Удалось выяснить, что по подложным документам из России вывезли 14 килограммов на сумму свыше 40 млн рублей.
«Для этого при декларировании партий товара через Иркутскую и Сибирскую электронную таможни директор фирмы, 43-летний житель Иркутска, использовал подложные разрешения Федеральной службы по надзору в сфере природопользования. Их выдачу ведомство не подтвердило», — говорится в сообщении службы.
Очередную попытку контрабанды удалось предотвратить. Сотрудники задержали порядка 6 кг мускуса стоимостью более 9 млн. Для таможни это крупнейшее задержание за десять лет. «Струя кабарги не попадёт в Корею», — заверили в пресс-службе Уральской оперативной таможни.
Директор фирмы стал фигурантом уголовного дела. В его офисе и на дому прошли обыски, изъяты документы и электронные носители. Верхняя планка санкций по части 1 статьи 226.1 УК — семь лет лишения свободы.
Железы кабарги и содержащийся в них мускус (струя) относятся к стратегически важным ресурсам России. Их вывоз возможен только с разрешения Федеральной службы по надзору в сфере природопользования.
«Уникальный химический состав мускуса до сих пор не позволяет получать его лабораторным способом, а сложность промысловой добычи обусловливает высокую стоимость — от 800 до 1400 рублей за 1 грамм в зависимости от качества», — рассказали в ФТС.