«Струя кабарги больше не попадёт в Азию». Таможня раскрыла контрабанду российского мускуса на 40 млн

Как сообщили на Сибирской оперативной таможне 16 ноября, мускус контрабандой переправляли в Корею и Гонконг, где это вещество особенно ценится в народной медицине. Удалось выяснить, что по подложным документам из России вывезли 14 килограммов на сумму свыше 40 млн рублей.



Фото: Сибирское таможенное управление Фото: Сибирское таможенное управление Поделиться Поделиться







«Для этого при декларировании партий товара через Иркутскую и Сибирскую электронную таможни директор фирмы, 43-летний житель Иркутска, использовал подложные разрешения Федеральной службы по надзору в сфере природопользования. Их выдачу ведомство не подтвердило», — говорится в сообщении службы.



Очередную попытку контрабанды удалось предотвратить. Сотрудники задержали порядка 6 кг мускуса стоимостью более 9 млн. Для таможни это крупнейшее задержание за десять лет. «Струя кабарги не попадёт в Корею», — заверили в пресс-службе Уральской оперативной таможни.