В Петербурге готовятся арестовать подозреваемого в убийстве возлюбленной. 14 лет он не интересовал следствие

Следственный комитет по Петербургу сообщил о поимке подозреваемого в убийстве, совершенном в 2007 году. На сайте ведомства говорится, что задержанный 46-летний житель города после того, как попал в руки правоохранителей, признался в том, что лишил жизни свою 28-летнюю девушку.



«В результате систематической работы аналитической группы по раскрытию преступлений прошлых лет был проведен ряд сложных судебных экспертиз, заключения которых помогли следователям в совокупности с другими доказательствами восстановить картину произошедшего и лицо, причастное к данному преступлению. Во время тактически грамотно спланированного и проведенного допроса, где были приведены собранные доказательства, 46-летний местный житель дал признательные показания, которые подтвердил в ходе проверки их на месте происшествия», — сказано в сообщении.

