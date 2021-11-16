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В Петербурге готовятся арестовать подозреваемого в убийстве возлюбленной. 14 лет он не интересовал следствие

Подозреваемого в убийстве молодой женщины в Петербурге арестуют спустя 14 лет после совершения преступления

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Следственный комитет по Петербургу сообщил о поимке подозреваемого в убийстве, совершенном в 2007 году. На сайте ведомства говорится, что задержанный 46-летний житель города после того, как попал в руки правоохранителей, признался в том, что лишил жизни свою 28-летнюю девушку.

«В результате систематической работы аналитической группы по раскрытию преступлений прошлых лет был проведен ряд сложных судебных экспертиз, заключения которых помогли следователям в совокупности с другими доказательствами восстановить картину произошедшего и лицо, причастное к данному преступлению. Во время тактически грамотно спланированного и проведенного допроса, где были приведены собранные доказательства, 46-летний местный житель дал признательные показания, которые подтвердил в ходе проверки их на месте происшествия», — сказано в сообщении.

По данным собеседника «Фонтанки» в правоохранительных органах, еще в 2007 году, когда в квартире на Софьи Ковалевской был найден труп девушки, которую душили и резали, молодой человек погибшей считался главным подозреваемым. Однако на тот момент СК при прокуратуре счел, что доказательств вины недостаточно. Теперь же в следственном отделе по Калининскому району со старого дела смахнули пыль и изменили позицию. В скором времени мужчине предъявят обвинение и изберут меру пресечения.

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Комментарии (3)

AP-SPb
Видимо совесть совсем замучила, пришёл каяться. А доблестные стражи долго-долго думали как это оформить документально чтобы палку все-таки срубить...
Карабас Барабас
Абонемент на забвение кончился? То три месяца, то 14 лет, что за хрень с ментами творится. Наверное опять веществами балуются.
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