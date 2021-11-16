В Петербурге готовятся арестовать подозреваемого в убийстве возлюбленной. 14 лет он не интересовал следствие

Следственный комитет по Петербургу сообщил о поимке подозреваемого в убийстве, совершенном в 2007 году. На сайте ведомства говорится, что задержанный 46-летний житель города после того, как попал в руки правоохранителей, признался в том, что лишил жизни свою 28-летнюю девушку.
«В результате систематической работы аналитической группы по раскрытию преступлений прошлых лет был проведен ряд сложных судебных экспертиз, заключения которых помогли следователям в совокупности с другими доказательствами восстановить картину произошедшего и лицо, причастное к данному преступлению. Во время тактически грамотно спланированного и проведенного допроса, где были приведены собранные доказательства, 46-летний местный житель дал признательные показания, которые подтвердил в ходе проверки их на месте происшествия», — сказано в сообщении.
По данным собеседника «Фонтанки» в правоохранительных органах, еще в 2007 году, когда в квартире на Софьи Ковалевской был найден труп девушки, которую душили и резали, молодой человек погибшей считался главным подозреваемым. Однако на тот момент СК при прокуратуре счел, что доказательств вины недостаточно. Теперь же в следственном отделе по Калининскому району со старого дела смахнули пыль и изменили позицию. В скором времени мужчине предъявят обвинение и изберут меру пресечения.