Малышей-капибар показывает Ленинградский зоопарк. Отца держат от них подальше

Три маленькие капибары подрастают в Ленинградском зоопарке. Какими они стали за 2,5 месяца и как сейчас поживают, рассказывает и показывает зоопарк 16 ноября в своих соцсетях.



Малыши, родившиеся 29 августа у капибары Кайсы, по-прежнему питаются материнским молоком, но уже начинают пробовать взрослую пищу: спелые овощи и фрукты, а также листья. Две маленькие самочки и один самец держатся поближе к матери и старшему брату. Отец семейства пока обитает отдельно.

