Малышей-капибар показывает Ленинградский зоопарк. Отца держат от них подальше

Три маленькие капибары подрастают в Ленинградском зоопарке. Какими они стали за 2,5 месяца и как сейчас поживают, рассказывает и показывает зоопарк 16 ноября в своих соцсетях.
Малыши, родившиеся 29 августа у капибары Кайсы, по-прежнему питаются материнским молоком, но уже начинают пробовать взрослую пищу: спелые овощи и фрукты, а также листья. Две маленькие самочки и один самец держатся поближе к матери и старшему брату. Отец семейства пока обитает отдельно.
«До 4–5 месяцев капибары считаются ещё совсем детьми. Работники отмечают, что пока они очень пугливые и опасаются людей, однако задорные и любопытные в играх друг с другом, — рассказывают в зоопарке. — У вас есть уникальная возможность понаблюдать за взрослением этих обаятельных пушистых комочков и за взаимодействием членов семейства наших капибар. Огромная просьба не шуметь возле их вольера и не пугать малышей».