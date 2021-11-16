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Малышей-капибар показывает Ленинградский зоопарк. Отца держат от них подальше

Родившихся недавно в Петербурге капибар начинают кормить по-взрослому

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Три маленькие капибары подрастают в Ленинградском зоопарке. Какими они стали за 2,5 месяца и как сейчас поживают, рассказывает и показывает зоопарк 16 ноября в своих соцсетях.

Малыши, родившиеся 29 августа у капибары Кайсы, по-прежнему питаются материнским молоком, но уже начинают пробовать взрослую пищу: спелые овощи и фрукты, а также листья. Две маленькие самочки и один самец держатся поближе к матери и старшему брату. Отец семейства пока обитает отдельно.

«До 4–5 месяцев капибары считаются ещё совсем детьми. Работники отмечают, что пока они очень пугливые и опасаются людей, однако задорные и любопытные в играх друг с другом, — рассказывают в зоопарке. — У вас есть уникальная возможность понаблюдать за взрослением этих обаятельных пушистых комочков и за взаимодействием членов семейства наших капибар. Огромная просьба не шуметь возле их вольера и не пугать малышей».

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Комментарии (1)

07A
А у людей, когда отец старается не беспокоить малышей, сразу алименты!
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