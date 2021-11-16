Исследования найденной под Азовским морем воды показали, что она является питьевой. Об этом, как пишет РИА Новости 16 ноября, сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.
По его словам, общие объемы пресной воды будут известны в следующем году. Питьевую воду для нужд Крыма начали искать еще весной.
«Если под дном Азовского моря будет найдена пресная вода, то одним из решений может стать ее подача в Северо-Крымский канал, значительная часть которого сегодня простаивает по известным причинам», — говорил тогда бывший вице-премьер крымского правительства Евгений Кабанов.
Примечательно то, что само Азовское море соленое, и из-за повышенной концентрации соли и жары минувшим летом на берегах растеклись гигантские медузы.
Под дном Азовского моря нашли пресную воду. Ее будут перенаправлять крымчанам
Исследования найденной под Азовским морем воды показали, что она является питьевой. Об этом, как пишет РИА Новости 16 ноября, сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.