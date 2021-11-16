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Под дном Азовского моря нашли пресную воду. Ее будут перенаправлять крымчанам

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Исследования найденной под Азовским морем воды показали, что она является питьевой. Об этом, как пишет РИА Новости 16 ноября, сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

По его словам, общие объемы пресной воды будут известны в следующем году. Питьевую воду для нужд Крыма начали искать еще весной.

«Если под дном Азовского моря будет найдена пресная вода, то одним из решений может стать ее подача в Северо-Крымский канал, значительная часть которого сегодня простаивает по известным причинам», — говорил тогда бывший вице-премьер крымского правительства Евгений Кабанов.

Примечательно то, что само Азовское море соленое, и из-за повышенной концентрации соли и жары минувшим летом на берегах растеклись гигантские медузы.

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Комментарии (10)

hedgehog_
а если еще поискать. то и нефть найти можно. или газ.
Аппаратчик мокрой классификации
Хохлы вырыли чёрное море, но мы всё равно круче! :))
SERGEY111
Да ладно - это они просто попали буром в фановую трубу соединяющую когда то Мариуполь и Таганрог .
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