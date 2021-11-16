FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+4°C/Завтра: +3
72.27р82.77р
Карта пунктов вакцинацииQR-код: что, где, когда, зачем«Именем братвы»Образ жизниАфиша «Фонтанки»ОбразованиеПромышленный Петербург

Школьник Егор в Перми спас девушку от грабителя, а потом догнал его и задержал

7
Печать

Несовершеннолетний школьник в Перми поймал 46-летнего преступника и удерживал его, пока на место не приехали полицейские. Юношу ждёт награда.

Кадр из видео ГУ МВД по Пермскому краю
Кадр из видео ГУ МВД по Пермскому краю
ПоделитьсяПоделиться

Как сообщает 16 ноября пресс-служба ГУ МВД по Пермскому краю, в Кировском районе города 16-летний Егор прогуливался с матерью. Вдруг они услышали крики о помощи. Обошли дом и увидели борьбу: прохожий напал на девушку. Егор поспешил к ним, вырвал из рук налётчика смартфон и вернул хозяйке. Злоумышленник скрылся.

Егор побежал следом и обнаружил мужчину в соседнем дворе, в тупике. Тот пытался сопротивляться, но не смог. Школьник задержал его, вызвал полицейских и передал им подозреваемого. Это оказался 46-летний ранее судимый гражданин.

Возбуждено уголовное дело о грабеже по статье 161 УК РФ. Налётчик заключён под стражу, он дал признательные показания.

«В ближайшее время полиция планирует поощрить подростка за смелость и решительные действия», — отмечается в сообщении.

Кадр из видео ГУ МВД по Пермскому краю
Кадр из видео ГУ МВД по Пермскому краю

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (7)

JohnPalych
Отважный. Но безрассудный.
265037875
ну и как теперь грабить девушек ? если всякий проходящий мимо подросток
Serg_I
Отвага не должна быть безрассудной! Отобрал смартфон, отдал девушке, запомнил приметы - и всё, дальше у полицейских должна быть работа! Удача - дама изменчивая...
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний