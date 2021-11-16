Школьник Егор в Перми спас девушку от грабителя, а потом догнал его и задержал

Несовершеннолетний школьник в Перми поймал 46-летнего преступника и удерживал его, пока на место не приехали полицейские. Юношу ждёт награда.

Как сообщает 16 ноября пресс-служба ГУ МВД по Пермскому краю, в Кировском районе города 16-летний Егор прогуливался с матерью. Вдруг они услышали крики о помощи. Обошли дом и увидели борьбу: прохожий напал на девушку. Егор поспешил к ним, вырвал из рук налётчика смартфон и вернул хозяйке. Злоумышленник скрылся.



Егор побежал следом и обнаружил мужчину в соседнем дворе, в тупике. Тот пытался сопротивляться, но не смог. Школьник задержал его, вызвал полицейских и передал им подозреваемого. Это оказался 46-летний ранее судимый гражданин.

