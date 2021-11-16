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В США арестован российский боец MMA. Он якобы зарезал врача во время спора о вакцинации

В США борец из России подозревается в убийстве врача

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Российский боец смешанных единоборств Акмал Хожиев арестован в США по подозрению в убийстве врача. Об этом сообщает издание MMA Junkie.

По словам источника, спортсмена задержали более недели назад на острове Гуам. Следствие полагает, что Хожиев зарезал местного врача во время спора о вакцинации от ковида. 27-летний боец вину признал, ему инкриминируют убийство при отягчающих обстоятельствах первой степени со смертельным оружием. Суд установил для бойца залог в размере одного миллиона долларов.

Хожиев провел четыре профессиональных поединка в смешанных единоборствах, одержав три победы.

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Комментарии (11)

Ingria
ох уж эти "российские" борцы
f0ntan
А если бы он убил своего соперника во время боя, то ему ничего бы не было. Опасный спорт. Это же не врач
VKuser1708951
Вот это побочка от вакцины!
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