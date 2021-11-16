В США арестован российский боец MMA. Он якобы зарезал врача во время спора о вакцинации

Российский боец смешанных единоборств Акмал Хожиев арестован в США по подозрению в убийстве врача. Об этом сообщает издание MMA Junkie.



По словам источника, спортсмена задержали более недели назад на острове Гуам. Следствие полагает, что Хожиев зарезал местного врача во время спора о вакцинации от ковида. 27-летний боец вину признал, ему инкриминируют убийство при отягчающих обстоятельствах первой степени со смертельным оружием. Суд установил для бойца залог в размере одного миллиона долларов.

