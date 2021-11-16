Водитель Volvo в Колпино сбил 9-летнюю девочку и сам заявил в полицию

Юная жительница Колпино получила серьёзные травмы в ДТП, возвращаясь после школы.



Как сообщает ГУ МВД по Петербургу и области 16 ноября, вчера около 16 часов на улице Адмиралтейская, 2, водитель «Вольво S80» наехал на на 9-летнюю девочку, которая переходила проезжую часть вне зоны пешеходного перехода. Взрослых рядом с ней не было. Мужчина позвонил в экстренные службы, на место прибыли медики.



Ребёнка госпитализировали в состоянии средней степени тяжести. У неё диагностировано сотрясение головного мозга и перелом левой голени.

