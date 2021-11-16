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В метрополитене Казани открыли вакансию контролера QR-кодов

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Казанское городское предприятие МУП «Метроэлектротранс» объявило о наборе контролеров QR-кодов в метро. Об открывшейся вакансии 16 ноября сообщает Telegram-канал метрополитена столицы Татарстана.

В сообщении уточняется, что рабочий день контролеров будет длиться с 06:00 до 18:00 или с 12:00 до 24:00. Заработная плата составит 20 тысяч рублей на руки. Отмечается, что наличие QR-кода у претендентов является обязательным условием.

«Фонтанка» писала, что власти Татарстана первыми в России решились на введение QR-кодов о вакцинации на транспорте. Начиная с 22 ноября в республике будет запрещен проезд без QR-кодов пассажиров старше 18 лет в городском, пригородном, межмуниципальном общественном транспорте. Запрет распространяется в том числе на метрополитен. Предполагается, что проверка будет осуществляться силами перевозчиков.

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Комментарии (14)

07A
О, у антиваксеров наступает стадия принятия!
f0ntan
А перенастроить ПО турникетов, чтобы они не только жетоны принимали, но и куриные коды считывали?
Аппаратчик мокрой классификации
Прошел рамку, постоял в очереди на рентген, предъявил КУ-ар-код и паспорт, вспомнил, что забыл купить жетон, вернулся, постоял в очереди в кассу, прошел рамку... :))
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