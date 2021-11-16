Россияне по-прежнему хорошо относятся к Финляндии, несмотря на невозможность посетить страну из-за пандемии

Почти
«Восприятие [россиянами] Финляндии остается практически неизменным на протяжении последних пяти лет, несмотря на ухудшение отношений России и Запада, а также ограничения на поездки в условиях пандемии коронавируса», — об этом 16 ноября сообщается в исследовании, которое по заказу финского МИД выполнил «Левада-центр»* (организация признана в РФ иноагентом. — Прим. ред.).
Почти
Большинство респондентов считают, что Финляндия — это нейтральная страна. При этом
Среди положительных черт соседней страны россияне называли природу, высокий уровень жизни, развитое общество, сауну, туризм, север, рыбалку, охоту и хоккей. Почти пятая часть не смогла вспомнить чего-то особенного о Финляндии. Отрицательные черты республики, по мнению россиян, это изоляционизм и национализм.
Самые известные финны в России, согласно опросу, это Вилле Хаапасало, Маннергейм и Мика Хаккинен.
*АНО «Левада-центр» в 2016 году включена Минюстом в список НК, «выполняющих функции иностранного агента».