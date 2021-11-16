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Россияне по-прежнему хорошо относятся к Финляндии, несмотря на невозможность посетить страну из-за пандемии

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Почти 70 % граждан России положительно относятся к Финляндии.

«Восприятие [россиянами] Финляндии остается практически неизменным на протяжении последних пяти лет, несмотря на ухудшение отношений России и Запада, а также ограничения на поездки в условиях пандемии коронавируса», — об этом 16 ноября сообщается в исследовании, которое по заказу финского МИД выполнил «Левада-центр»* (организация признана в РФ иноагентом. — Прим. ред.).

Почти 70 % опрошенных заявили о хорошем отношении к Суоми. Этот показатель выше в Петербурге и Ленинградской области (89 % населения), а также Мурманске (94 %).

Большинство респондентов считают, что Финляндия — это нейтральная страна. При этом 11 % выразили мнение, что соседнее государство стало близким партнером НАТО, а 7 % отпрошенных ошибочно полагают, что Суоми — член альянса.

Среди положительных черт соседней страны россияне называли природу, высокий уровень жизни, развитое общество, сауну, туризм, север, рыбалку, охоту и хоккей. Почти пятая часть не смогла вспомнить чего-то особенного о Финляндии. Отрицательные черты республики, по мнению россиян, это изоляционизм и национализм.

Самые известные финны в России, согласно опросу, это Вилле Хаапасало, Маннергейм и Мика Хаккинен.

*АНО «Левада-центр» в 2016 году включена Минюстом в список НК, «выполняющих функции иностранного агента».

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Комментарии (3)

265055770
На фоне Украины, прибалтики и Польши, Финляндия выглядит вполне дружелюбно.
263836471
На северо-западе России должны бы знать, кто на самом деле Зимний взял и помог революцию сделать...
А имена этих "ста финских егерей" до сих пор неизвестны...
Но к сегодняшней Финляндии я отношусь хорошо, с удовольствием бывал там!
Бабаха
Не зря же авторитетным финнам памятные доски вешают. В знак любви.
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