Россияне по-прежнему хорошо относятся к Финляндии, несмотря на невозможность посетить страну из-за пандемии

Почти 70 % опрошенных заявили о хорошем отношении к Суоми. Этот показатель выше в Петербурге и Ленинградской области ( 89 % населения), а также Мурманске ( 94 % ).

«Восприятие [россиянами] Финляндии остается практически неизменным на протяжении последних пяти лет, несмотря на ухудшение отношений России и Запада, а также ограничения на поездки в условиях пандемии коронавируса», — об этом 16 ноября сообщается в исследовании, которое по заказу финского МИД выполнил «Левада-центр»* (организация признана в РФ иноагентом. — Прим. ред. ).

Почти 70 % граждан России положительно относятся к Финляндии.

Большинство респондентов считают, что Финляндия — это нейтральная страна. При этом 11 % выразили мнение, что соседнее государство стало близким партнером НАТО, а 7 % отпрошенных ошибочно полагают, что Суоми — член альянса.



Среди положительных черт соседней страны россияне называли природу, высокий уровень жизни, развитое общество, сауну, туризм, север, рыбалку, охоту и хоккей. Почти пятая часть не смогла вспомнить чего-то особенного о Финляндии. Отрицательные черты республики, по мнению россиян, это изоляционизм и национализм.



Самые известные финны в России, согласно опросу, это Вилле Хаапасало, Маннергейм и Мика Хаккинен.



*АНО «Левада-центр» в 2016 году включена Минюстом в список НК, «выполняющих функции иностранного агента».

