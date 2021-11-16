Шлем, китель и курительная трубка. Иностранца не выпустили из России в Финляндию со старинным грузом

На Выборгской таможне с пристрастием осмотрели багаж гражданина Казахстана, который выезжал в Финляндию. И не зря.



Как сообщили в пресс-службе ведомства 16 ноября, автомобиль иностранца BMW X5 остановили на таможенном посту МАПП «Брусничное». Мужчина уверял сотрудников таможни, что не везет ничего, что следовало бы декларировать.



Однако в его вещах нашли то, в чем не пойдешь на работу и не будешь носить дома: старинные шлем, сюртук и курительную трубку.