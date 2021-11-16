Шлем, китель и курительная трубка. Иностранца не выпустили из России в Финляндию со старинным грузом

На Выборгской таможне с пристрастием осмотрели багаж гражданина Казахстана, который выезжал в Финляндию. И не зря.
Как сообщили в пресс-службе ведомства 16 ноября, автомобиль иностранца BMW X5 остановили на таможенном посту МАПП «Брусничное». Мужчина уверял сотрудников таможни, что не везет ничего, что следовало бы декларировать.
Однако в его вещах нашли то, в чем не пойдешь на работу и не будешь носить дома: старинные шлем, сюртук и курительную трубку.
Все предметы отправили на экспертизу, которая установила, что они являются частью обмундирования и снаряжения военного назначения, созданных более 100 лет назад. Ценность вывозимых предметов специалисты оценили в 186 тысяч рублей. При этом они входят в перечень культурных ценностей, подпадающих под действие закона РФ «О вывозе и ввозе культурных ценностей».
«В настоящее время проводятся дополнительные мероприятия в целях установления наличия в действиях гражданина Республики Казахстан, совершившего незаконное перемещение культурных ценностей, уголовно наказуемого деяния», — сообщает пресс-служба Выборгской таможни.