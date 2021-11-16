Антиковидный препарат от Pfizer будут тестировать в Петербурге. Россия дала разрешение фармкомпании на испытания

Американская фармацевтическая компания Pfizer собирается провести в РФ испытания своего препарата от COVID-19.
«Pfizer получила разрешение Росздравнадзора на проведение в России клинических испытаний эффективности нового препарата для профилактики COVID-19», — сообщает 16 ноября РИА Новости.
Испытания пройдут среди взрослых россиян, у которых был контакт с людьми с симптомами COVID-19. Тесты проведут в нескольких регионах, включая Петербург и Подмосковье.
Препарат Paxlovid компания Pfizer испытывает на глобальном уровне.