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Антиковидный препарат от Pfizer будут тестировать в Петербурге. Россия дала разрешение фармкомпании на испытания

Pfizer испытает препарат от коронавируса в России

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Американская фармацевтическая компания Pfizer собирается провести в РФ испытания своего препарата от COVID-19.

«Pfizer получила разрешение Росздравнадзора на проведение в России клинических испытаний эффективности нового препарата для профилактики COVID-19», — сообщает 16 ноября РИА Новости.

Испытания пройдут среди взрослых россиян, у которых был контакт с людьми с симптомами COVID-19. Тесты проведут в нескольких регионах, включая Петербург и Подмосковье.

Препарат Paxlovid компания Pfizer испытывает на глобальном уровне.

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Комментарии (10)

155752382
Вообще-то, сейчас идет испытание двух аналогичных отечественных препаратов.
SERGEY111
В цивилизованных странах реально в поте лица работают над лекарствами от этой заразы - в России в поте лица придумывают кучу бесполезных для здоровья людей бумажек и выжимают из населения тупые плановые цифры по вакцинации .
Teknox
Пока наши мудрые руководители работают над дизайном сертификатов о вакцинации и размышляют на тему как часто необходимо ревакцинироваться переболевшим, Pfizer глобально испытывает лекарство.
Что ж, у каждого свой путь наименьшего сопротивления.
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