ФСБ раскрыла канал легализации мигрантов через ЗАГСы, в том числе на Северо-Западе

Деятельность преступной группировки, занимавшейся легализацией мигрантов, пресекла ФСБ России. Задержаны организаторы и активные участники группы — всего 21 человек. Решается вопрос об избрании им меры пресечения. Фигурантов ещё больше.
«Федеральной службой безопасности во взаимодействии с МВД России при силовой поддержке Росгвардии и координации прокуратуры Москвы пресечена противоправная деятельность межрегиональной этнической группы, специализирующейся на организации незаконного пребывания граждан иностранных государств на территории Центрального, Северо-Западного и Приволжского федеральных округов», — цитирует 16 ноября ТАСС сообщение центра общественных связей ФСБ.
Следователи полагают, что преступники продавали иностранцам поддельные документы. Среди способов легализации предлагались фиктивные браки и установление отцовства над детьми, имеющими российское гражданство. «Члены группы подыскивали граждан России, готовых за денежное вознаграждение оформлять фиктивные браки или отцовство с иностранцами, после чего через сотрудников органов ЗАГС в разных городах России реализовывали пребывание иностранных граждан», — рассказали в ФСБ.
ГСУ ГУ МВД по Москве возбудило уголовное дело. Уже проведены 43 обыска у 42 фигурантов, около половины — в Московском регионе. Найдена подпольная типография с поддельными печатями и штампами госорганов и других учреждений, документы теневой финансовой отчетности. Изъяты и денежные средства.