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ФСБ раскрыла канал легализации мигрантов через ЗАГСы, в том числе на Северо-Западе

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Деятельность преступной группировки, занимавшейся легализацией мигрантов, пресекла ФСБ России. Задержаны организаторы и активные участники группы — всего 21 человек. Решается вопрос об избрании им меры пресечения. Фигурантов ещё больше.

«Федеральной службой безопасности во взаимодействии с МВД России при силовой поддержке Росгвардии и координации прокуратуры Москвы пресечена противоправная деятельность межрегиональной этнической группы, специализирующейся на организации незаконного пребывания граждан иностранных государств на территории Центрального, Северо-Западного и Приволжского федеральных округов», — цитирует 16 ноября ТАСС сообщение центра общественных связей ФСБ.

Следователи полагают, что преступники продавали иностранцам поддельные документы. Среди способов легализации предлагались фиктивные браки и установление отцовства над детьми, имеющими российское гражданство. «Члены группы подыскивали граждан России, готовых за денежное вознаграждение оформлять фиктивные браки или отцовство с иностранцами, после чего через сотрудников органов ЗАГС в разных городах России реализовывали пребывание иностранных граждан», — рассказали в ФСБ.

ГСУ ГУ МВД по Москве возбудило уголовное дело. Уже проведены 43 обыска у 42 фигурантов, около половины — в Московском регионе. Найдена подпольная типография с поддельными печатями и штампами госорганов и других учреждений, документы теневой финансовой отчетности. Изъяты и денежные средства.

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Комментарии (2)

VKuser151346904
Какая неожиданность? Разве у нас есть коррупция?
Kilrathi
Как то странно все в кучу.
Отработали по поддельным печатям и бланкам - молодцы, так и надо.
Но фиктивный брак, оформленный официально - причем тут вина ЗАГСа?! Сотрудники должны были фиксировать первую брачную ночь и совместное проживание?
Если мне потребуется подругу в коммуналке прописать, а это возможно только для близких родственников, т.е. официально оформленные свадьбу и развод - тоже виноват будет ЗАГС, а ко мне десант ФСБ нагрянет?
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