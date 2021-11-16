ФСБ раскрыла канал легализации мигрантов через ЗАГСы, в том числе на Северо-Западе

Деятельность преступной группировки, занимавшейся легализацией мигрантов, пресекла ФСБ России. Задержаны организаторы и активные участники группы — всего 21 человек. Решается вопрос об избрании им меры пресечения. Фигурантов ещё больше.



«Федеральной службой безопасности во взаимодействии с МВД России при силовой поддержке Росгвардии и координации прокуратуры Москвы пресечена противоправная деятельность межрегиональной этнической группы, специализирующейся на организации незаконного пребывания граждан иностранных государств на территории Центрального, Северо-Западного и Приволжского федеральных округов», — цитирует 16 ноября ТАСС сообщение центра общественных связей ФСБ.

