Женщина на «Вольво» в Пушкине после ДТП заехала в кусты. Её сын в больнице

Серьёзная авария произошла в Пушкине, госпитализирован маленький мальчик.



Как стало известно «Фонтанке» 16 ноября, вчера около 13 часов на регулируемом перекрёстке улиц Ленинградской и Оранжерейной столкнулись Volvo ХС90 и Audi A3. В службу «112» о ДТП сообщил водитель «Ауди». Он рассказал, что сам выехал на перекрёсток на зелёный сигнал светофора, а женщина на «Вольво» — на красный.



В «Вольво» пострадал 2-летний ребёнок, сын 32-летней автомобилистки. Он находился в детском автокресле. Медики скорой помощи отвезли мальчика в детскую больницу с закрытой черепно-мозговой травмой и сотрясением головного мозга — в состоянии средней степени тяжести.

