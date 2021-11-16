Женщина на «Вольво» в Пушкине после ДТП заехала в кусты. Её сын в больнице

Серьёзная авария произошла в Пушкине, госпитализирован маленький мальчик.
Как стало известно «Фонтанке» 16 ноября, вчера около 13 часов на регулируемом перекрёстке улиц Ленинградской и Оранжерейной столкнулись Volvo ХС90 и Audi A3. В службу «112» о ДТП сообщил водитель «Ауди». Он рассказал, что сам выехал на перекрёсток на зелёный сигнал светофора, а женщина на «Вольво» — на красный.
В «Вольво» пострадал 2-летний ребёнок, сын 32-летней автомобилистки. Он находился в детском автокресле. Медики скорой помощи отвезли мальчика в детскую больницу с закрытой черепно-мозговой травмой и сотрясением головного мозга — в состоянии средней степени тяжести.
На фотографиях в местных группах «ВКонтакте» видно, что «Вольво» после столкновения укатилась на тротуар и «спряталась» в кустах. «В «Вольво» ехала женщина с ребёнком. На тропинке никого не сбила. По ходу, после удара она не тормозила, а просто катилась, пока кусты вторые не остановили», — рассказывает Игорь в группе «Авто Пушкин». «Женщина-водитель не пострадала, была спасена подушкой безопасности. На заднем сиденье был ребенок, не пристегнутый, о нем сведений точных нет», — пишет Ксения в группе «Пушкин — Царское Село | Павловск».