В «Красном треугольнике» пропал мальчик-инвалид. К нему привела Кадис

Полиция Адмиралтейского района полтора часа искала пропавшего с территории «Красного треугольника» ребенка. Мальчика нашли с помощью чуткого носа Кадис.
Как стало известно «Фонтанке» 16 ноября, накануне около 19:45 в полицию позвонила испуганная женщина, которая сообщила о том, что от дома 134, корпус 71, где расположен детский «Клуб супергероев», ушел 13-летний мальчик. Голубоглазый подросток был легко одет — в штаны и кофту, а на ногах у него были тапочки. По словам женщины, у мальчика есть серьезные проблемы со здоровьем.
На поиск ребенка ориентировали все наряды полиции района. А к девяти вечера на место вызвали кинолога со служебной собакой Кадис. Она обнюхала оставленный ботинок пропавшего, после чего прошла по территории «Красного треугольника» к выходу. На улице прошлась туда-обратно, а потом уверенно двинулась в сторону Старо-Петергофского проспекта. На углу сотрудники увидели кафе «Наша столовая». В него-то и пыталась попасть Кадис. В дальнем углу заведения полицейские нашли пропавшего мальчика. Ребенка передали матери.