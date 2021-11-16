Проверка каршеринга в Шушарах показала: его угнал мигрант с чужим аккаунтом

Как стало известно «Фонтанке» 16 ноября, вчера поздно вечером из системы геолокации ненадолго пропал каршеринговый «КИА Рио» 2020 года выпуска. Система «потеряла» его на проспекте Косыгина, а затем снова «нашла» в Шушарах. Примерно в это же время полицейские в Шушарах остановили этот автомобиль и проверили водителя. За рулём оказался 22-летний мужчина, который воспользовался машиной под чужим аккаунтом.

Водитель был доставлен в отдел полиции Красногвардейского района. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения и о возбуждении уголовного дела.



Про мужчину известно, что он иностранец, приехавший в Россию на заработки. Регистрация в Петербурге у него есть.

