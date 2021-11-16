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Проверка каршеринга в Шушарах показала: его угнал мигрант с чужим аккаунтом

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Полицейские Красногвардейского района Петербурга задержали подозреваемого в угоне автомобиля.

Как стало известно «Фонтанке» 16 ноября, вчера поздно вечером из системы геолокации ненадолго пропал каршеринговый «КИА Рио» 2020 года выпуска. Система «потеряла» его на проспекте Косыгина, а затем снова «нашла» в Шушарах. Примерно в это же время полицейские в Шушарах остановили этот автомобиль и проверили водителя. За рулём оказался 22-летний мужчина, который воспользовался машиной под чужим аккаунтом.

Водитель был доставлен в отдел полиции Красногвардейского района. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения и о возбуждении уголовного дела.

Про мужчину известно, что он иностранец, приехавший в Россию на заработки. Регистрация в Петербурге у него есть.

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Комментарии (2)

Аппаратчик мокрой классификации
Сертификаты купленные, аккаунты краденные..
Пю Ре
Достаточно ли прошаренный мигрант, чтобы угнать каршеринг, или все же как раз дурак, вообще решившийся на подобное?
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