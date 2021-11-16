Путин включил губернатора Ленобласти в обновлённый состав президиума Госсовета

Президент РФ Владимир Путин изменил состав членов президиума Государственного совета страны. Об этом 16 ноября сообщает РИА Новости со ссылкой на распоряжение, опубликованное на портале правовых актов.
В президиум вошёл губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко и ещё 10 чиновников: главы областей, округов, района, один полпред (в Уральском федеральном округе). Вышли из него десять человек.
Состав президиума Госсовета:
- полпред президента в Уральском ФО Владимир Якушев,
- губернатор Камчатки Владимир Солодов,
- глава Башкирии Радий Хабиров,
- глава Республики Алтай Олег Хорохордин,
- губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов,
- губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин,
- губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко,
- глава Узловского района Тульской области Марина Карташова,
- глава Северной Осетии Сергей Меняйло,
- губернатор Калужской области Владислав Шапша,
- губернатор Курганской области Вадим Шумков.