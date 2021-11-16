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Путин включил губернатора Ленобласти в обновлённый состав президиума Госсовета

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Президент РФ Владимир Путин изменил состав членов президиума Государственного совета страны. Об этом 16 ноября сообщает РИА Новости со ссылкой на распоряжение, опубликованное на портале правовых актов.

В президиум вошёл губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко и ещё 10 чиновников: главы областей, округов, района, один полпред (в Уральском федеральном округе). Вышли из него десять человек.

Состав президиума Госсовета:

  • полпред президента в Уральском ФО Владимир Якушев,
  • губернатор Камчатки Владимир Солодов,
  • глава Башкирии Радий Хабиров,
  • глава Республики Алтай Олег Хорохордин,
  • губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов,
  • губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин,
  • губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко,
  • глава Узловского района Тульской области Марина Карташова,
  • глава Северной Осетии Сергей Меняйло,
  • губернатор Калужской области Владислав Шапша,
  • губернатор Курганской области Вадим Шумков.

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