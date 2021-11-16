Сертификаты с QR-кодом хотят снабдить фотографией

Сертификаты о вакцинации от коронавируса хотят снабдить фотографиями, на днях идея обсуждалась в Минцифры при участии Минздрава. Это сделает использование QR-кода более удобным, пишут 16 ноября «Известия» со ссылкой на слова анонимного федерального чиновника.



QR-код сейчас не содержит персональных данных, проверяющие видят только первые буквы фамилии, имени и отчества человека, получившего его. И для идентификации надо показывать паспорт. При наличии фотографии можно будет обойтись без документа, что уменьшит очереди в общественных местах, поясняет источник издания.

