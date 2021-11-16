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Сертификаты с QR-кодом хотят снабдить фотографией

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Сертификаты о вакцинации от коронавируса хотят снабдить фотографиями, на днях идея обсуждалась в Минцифры при участии Минздрава. Это сделает использование QR-кода более удобным, пишут 16 ноября «Известия» со ссылкой на слова анонимного федерального чиновника.

QR-код сейчас не содержит персональных данных, проверяющие видят только первые буквы фамилии, имени и отчества человека, получившего его. И для идентификации надо показывать паспорт. При наличии фотографии можно будет обойтись без документа, что уменьшит очереди в общественных местах, поясняет источник издания.

Эксперты согласны, что процедура может стать более удобной. Но от подделок это вряд ли спасёт.

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Комментарии (22)

vader
Проблема даже не столько в том, кто может удостоверить личность гражданина. Проблема в том, какие знания об этом гражданине и в каком объеме вдруг становятся доступны любому наделенному какой-то властью. Ну и какое количество будет этих самых наделенных властью. Сейчас за счет добровольного сотрудничества (а проверяльщики кодов в музеях и театрах делают это абсолютно добровольно, между прочим!) количество проверяющих резко возросло. А чем больше проверяющих знают слишком много о человеке, тем больше вероятность злоупотребления таким знанием. Это ответ сторонникам "открытости", типа "я честный человек, что мне скрывать".
Иван Финкман
Да пусть уже Мультипасс вводят, что скромничать. С чипом, биометрией, обязательный к ношению и предъявлению по требованию.

-- Лилу Даллас. Мультипасс!
SERGEY111
Все правильно делают - изображения привитых и счастливых сковородников напрочь будут отпугивать коронавирус .
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