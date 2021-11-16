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Плюс 3 почувствуем как минус 3. Дождь и ветер в Петербурге мешают радоваться теплу

В Петербурге ожидаются осадки, плюс 2–4 градуса

Солнечная погода покидает Северную столицу. Начинается период дождей. Из плюсов — холодать пока не будет.

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Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
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Как сообщает ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 16 ноября утром и днем местами вероятны небольшие осадки, преимущественно в виде дождя. Ветер умеренный, в прибрежных районах местами порывы до сильного. Воздух днём прогреется до плюс 2–4 градусов. Атмосферное давление будет понижаться.

Сегодняшние плюс 3 будут ощущаться как минус 3 при высокой влажности воздуха — 88%, отмечает «Яндекс». Температура и ночью, и днём не выходит за рамки обычных показателей для середины ноября. Согласно истории погодных наблюдений за 57 лет, в этот день в Петербурге чаще всего бывает паcмурно, как и сегодня, от минус 2 до плюс 4 градусов. Самое холодное 16 ноября выдалось в 1998 году, минус 11 днём. А самое тёплое — в 2010 году, плюс 10.

В ближайшие два дня синоптики также прогнозируют осадки. Причём в четверг, 18 ноября, когда может потеплеть до плюс 5, это будет не только дождь, но и мокрый снег.

Скриншот с www.meteo.nw.ru
Скриншот с www.meteo.nw.ru
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Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
Скриншот с www.meteo.nw.ru
Скриншот с www.meteo.nw.ru

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