Плюс 3 почувствуем как минус 3. Дождь и ветер в Петербурге мешают радоваться теплу

Как сообщает ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 16 ноября утром и днем местами вероятны небольшие осадки, преимущественно в виде дождя. Ветер умеренный, в прибрежных районах местами порывы до сильного. Воздух днём прогреется до плюс 2–4 градусов. Атмосферное давление будет понижаться.



Сегодняшние плюс 3 будут ощущаться как минус 3 при высокой влажности воздуха — 88%, отмечает «Яндекс». Температура и ночью, и днём не выходит за рамки обычных показателей для середины ноября. Согласно истории погодных наблюдений за 57 лет, в этот день в Петербурге чаще всего бывает паcмурно, как и сегодня, от минус 2 до плюс 4 градусов. Самое холодное 16 ноября выдалось в 1998 году, минус 11 днём. А самое тёплое — в 2010 году, плюс 10.

