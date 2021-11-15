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Барбадос открывает первое в мире посольство в метавселенной

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Барбадос станет первым в мире государством, открывшим посольство в метавселенной. Об этом 15 ноября сообщает компания Decentraland, создавшая один из крупнейших цифровых миров, где люди взаимодействуют друг с другом с помощью аватаров.

Как пишет издание CoinDesk, правительство Барбадоса хочет заключить соглашение и с другими метамирами. По словам посла государства в ОАЭ Габриэля Абеда, правительство рассматривает такое расширение как дипломатическую возможность.

«Это способ для Барбадоса расширить свои дипломатические миссии за пределы, которые он имеет в настоящее время, с более чем 190 странами по всему миру. Это позволит нам открыть дверь, используя технологическую дипломатию, которая затем распространится на культурную — обмен искусством, музыкой и культурой», — поделился он.

Открытие посольства предварительно назначено на январь.

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