СКА подписал контракт с обладателем Кубка Гагарина Лео Комаровым

Хоккейный клуб СКА объявил о подписании контракта с чемпионом мира, обладателем Кубка Гагарина Лео Комаровым. Как уточнили 15 ноября в пресс-службе армейцев с Невы, соглашение с форвардом рассчитано на два сезона и будет действовать до 30 апреля 2023 года. В СКА нападающий будет выступать под 74-м номером.



Леонид Комаров — нападающий, родился 23 января 1987 года в Нарве. В составе московского «Динамо» выиграл Кубок Гагарина. С 2012 года, за исключением локаута, выступал в Северной Америке за «Торонто» и «Нью-Йорк Айлендерс».

