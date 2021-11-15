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СКА подписал контракт с обладателем Кубка Гагарина Лео Комаровым

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Хоккейный клуб СКА объявил о подписании контракта с чемпионом мира, обладателем Кубка Гагарина Лео Комаровым. Как уточнили 15 ноября в пресс-службе армейцев с Невы, соглашение с форвардом рассчитано на два сезона и будет действовать до 30 апреля 2023 года. В СКА нападающий будет выступать под 74-м номером.

Леонид Комаров — нападающий, родился 23 января 1987 года в Нарве. В составе московского «Динамо» выиграл Кубок Гагарина. С 2012 года, за исключением локаута, выступал в Северной Америке за «Торонто» и «Нью-Йорк Айлендерс».

В составе сборной Финляндии выигрывал золото и дважды серебро чемпионатов мира, а также бронзовые медали Олимпийских игр. Всего в КХЛ на счету Комарова 110 (44+66) очков в 210 встречах, в НХЛ он набрал 179 очков в 550 играх.

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