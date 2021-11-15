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На улице Шелгунова в Петербурге сбили мужчину с ирокезом, который гулял по проезжей части в трусах с тигровым принтом

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Около дома 12 на улице Шелгунова в Петербурге машина сбила мужчину с ирокезом на голове, который в середине ноября почему-то гулял по улице в трусах с принтом под тигра. Видеозаписи с места аварии появились в группе «ДТП и ЧП» в соцсети «ВКонтакте».

Судя по кадрам, опубликованным в сообществе 15 ноября, на помощь к нему приехали медики. После того как горожанина положили на носилки, он пришел в себя и встал на ноги.

Рядом с ним находились двое мужчин, которые пытались вступить с пострадавшим в диалог. Предположительно, на земле он лежал не менее десяти минут. Почему любитель необычных стрижек оказался на проезжей части — неизвестно.

ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб / vk.com

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Комментарии (9)

Thunder
Наркоманы хреновы!
Zet
Крадущийся тигр, затаившийся дракон...
Brevnault
На Дацика похож.
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