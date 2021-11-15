На улице Шелгунова в Петербурге сбили мужчину с ирокезом, который гулял по проезжей части в трусах с тигровым принтом

Около дома 12 на улице Шелгунова в Петербурге машина сбила мужчину с ирокезом на голове, который в середине ноября почему-то гулял по улице в трусах с принтом под тигра. Видеозаписи с места аварии появились в группе «ДТП и ЧП» в соцсети «ВКонтакте».



Судя по кадрам, опубликованным в сообществе 15 ноября, на помощь к нему приехали медики. После того как горожанина положили на носилки, он пришел в себя и встал на ноги.



Рядом с ним находились двое мужчин, которые пытались вступить с пострадавшим в диалог. Предположительно, на земле он лежал не менее десяти минут. Почему любитель необычных стрижек оказался на проезжей части — неизвестно.