Геймеры в тельняшках. Петербургские моряки победили в онлайн-сражении

Игра была напряженной. Все команды пришли с подготовленными заранее тактиками. Благодаря точности наносимых ударов лидер менялся несколько раз. В итоге в драматической борьбе обладателем большого кубка «Стальная волна» стала команда «Легион». Почетное второе место заняла команда «Паллада». Команда «Веселые ребята» встала на четвертую ступень.
«Стальную волну» продолжает онлайн-этап турнира — участие в нем могут принять все, кто интересуется военно-морским делом, и, конечно же, поклонники World of Warships. Партнером киберсостязаний выступает «Ростелеком». В компании отметили, что виртуальные сражения будут полезны будущим командирам: помогут углубить знания военно-морской истории, улучшить стратегические и тактические навыки.
В игре World of Warships представлена самая большая виртуальная коллекция исторически точных военных кораблей времен Первой и Второй мировых войн, которые были созданы в сотрудничестве с историческими консультантами и музеями всего мира.
«Мы осознаем значимость киберспорта и поддерживаем это направление. Именно поэтому «Ростелеком» развивает экосистему цифровых сервисов для геймеров, которая формируется вокруг нашего тарифного плана «Игровой» уже пять лет. В партнерстве с лидерами рынка мы предоставляем все больше уникальных условий и опций, доступных только нашим абонентам», — подчеркнула Эвелина Дорошенко, директор по работе с массовым сегментом макрорегионального филиала «Северо-Запад» ПАО «Ростелеком».
Особый тарифный план для геймеров компания запустила еще в начале 2016 года. В нем предусмотрены максимальная скорость передачи данных, стабильность соединения, низкая задержка (пинг) во время игры благодаря прямой связи с серверами Wargaming. В World of Warships абоненты с подключенной опцией «Игры Wargaming» получают на эксклюзивной основе корабль «Багратион».
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