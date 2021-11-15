Геймеры в тельняшках. Петербургские моряки победили в онлайн-сражении

Игра была напряженной. Все команды пришли с подготовленными заранее тактиками. Благодаря точности наносимых ударов лидер менялся несколько раз. В итоге в драматической борьбе обладателем большого кубка «Стальная волна» стала команда «Легион». Почетное второе место заняла команда «Паллада». Команда «Веселые ребята» встала на четвертую ступень.



«Стальную волну» продолжает онлайн-этап турнира — участие в нем могут принять все, кто интересуется военно-морским делом, и, конечно же, поклонники World of Warships. Партнером киберсостязаний выступает «Ростелеком». В компании отметили, что виртуальные сражения будут полезны будущим командирам: помогут углубить знания военно-морской истории, улучшить стратегические и тактические навыки.