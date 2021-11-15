В Петербурге с 16 ноября выход на лед под запретом

Губернатор Александр Беглов подписал постановление о периодах, когда выход на лед запрещен. Об этом 15 ноября сообщает Смольный.
Из документа следует, что по льду передвигаться нельзя с 16 ноября по 15 апреля. Исключение составляют Финский залив, озера, пруды, карьеры и водохранилища в черте города. На них можно будет выходить с наступлением устойчивых морозов — с 16 января по 14 марта. В зависимости от погодных условий эти сроки могут быть изменены.
Выход на лед в запрещенный период влечет административную ответственность.