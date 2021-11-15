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В Петербурге с 16 ноября выход на лед под запретом

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Губернатор Александр Беглов подписал постановление о периодах, когда выход на лед запрещен. Об этом 15 ноября сообщает Смольный.

Из документа следует, что по льду передвигаться нельзя с 16 ноября по 15 апреля. Исключение составляют Финский залив, озера, пруды, карьеры и водохранилища в черте города. На них можно будет выходить с наступлением устойчивых морозов — с 16 января по 14 марта. В зависимости от погодных условий эти сроки могут быть изменены.

Выход на лед в запрещенный период влечет административную ответственность.

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Комментарии (7)

SlawaPiter
До 16-ого можно при наличии прививки и QR-кода...
либералЪ76
а на лодке можно?
Hans-Christian
Да ё-моё 🙀🙀🙀!!! А ведь так хотелось... Где-нибудь в районе Бетанкура реку перейти.
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