Больше трех тысяч переписчиков подхватили ковид во время переписи населения. Их пообещали обеспечить страховками

Более трех тысяч переписчиков заразились COVID-19 во время проведения Всероссийской переписи населения. Всего в ней было задействовано 314 тысяч человек.



«У нас заболело около пяти тысяч переписчиков за все время. Из них COVID подтвержден более чем у трех тысяч. Вот эти люди должны будут получить страховки», — отметил глава Росстата Павел Малков на пресс-конференции по итогам завершения основного этапа переписи населения.



Малков добавил, что страховки получат и те переписчики, которые попали в какие-либо инциденты: за время переписи, по его словам, зафиксировано 140 происшествий. К ним в числе прочих относятся укусы собак, агрессивные действия, факты хищения имущества и падения с травмами.

