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Больше трех тысяч переписчиков подхватили ковид во время переписи населения. Их пообещали обеспечить страховками

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Более трех тысяч переписчиков заразились COVID-19 во время проведения Всероссийской переписи населения. Всего в ней было задействовано 314 тысяч человек.

«У нас заболело около пяти тысяч переписчиков за все время. Из них COVID подтвержден более чем у трех тысяч. Вот эти люди должны будут получить страховки», — отметил глава Росстата Павел Малков на пресс-конференции по итогам завершения основного этапа переписи населения.

Малков добавил, что страховки получат и те переписчики, которые попали в какие-либо инциденты: за время переписи, по его словам, зафиксировано 140 происшествий. К ним в числе прочих относятся укусы собак, агрессивные действия, факты хищения имущества и падения с травмами.

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Комментарии (22)

Игoрь
Походы переписчиков по квартирам - это анахронизм. Вся информация о гражданах есть в распоряжении органов власти в т.ч. в цифровом виде.
karbofos
А-ха-ха!
Господин проговорился!

Страховка, именно страховка от страховой компании, которую нагнули на это дело в качестве "социальной нагрузки".

На "страховые выплаты" у государства денег нет.

"БАБЛО КОНЧАЕТСЯ, А ПЕРСПЕКТИВ НИКАКИХ"
к/ф "Жмурки"
263307431
Скольких граждан они заразили, никто не подсчитывал?
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