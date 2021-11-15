Театр ЦЕХЪ расскажет детективную историю по пьесе Гарольда Пинтера

17, 18 и 21 ноября в театре ЦЕХЪ сыграют премьеру спектакля «Немой официант» по созданной в 1957 году пьесе английского драматурга Гарольда Пинтера, лауреата Нобелевской премии по литературе 2005 года. Режиссер Владимир Юров ставит ее спустя 64 года как остросюжетный детектив с элементами абсурда.

Это история о напарниках Бене и Гасе, которые наняты британскими спецслужбами для выполнения особо важного задания — тайно устранять неугодных и особо опасных, по мнению государства, граждан. До поры до времени оба справлялись, пока не пришлось ликвидировать совершенно обычную девушку. Это событие стало поворотным для Гаса, который принялся допытываться у Бена, почему все так изменилось — условия жизни и работы, почему отдали такой приказ и кого потребуют убрать следующим. Вопросы множатся, внятные ответы не появляются, а Бену тем временем отдают приказ ликвидировать напарника.

Все действие разыгрывается в неуютном грязном подвале, чьи серые и видавшие виды стены покрыты рисунками, надписями и «поросли» обрывками газет, объявлений и фотографий. Художник-постановщик Анастасия Копылова, работавшая и над сценографией, одела Бена и Гаса в костюмы без привязки к какому-то определенному времени: первый выглядит как элегантный джентльмен, второй напоминает миллионера на отдыхе. Завеса тайны — кто они, как сюда попали и что произойдет дальше — время от времени приоткрывается, но ясность так же быстро исчезает, и чем дальше, тем запутаннее становится действие, а большинство событий не поддаются рациональному объяснению.



И один из ключевых вопросов, которым задаются авторы постановки: способны ли вы по приказу лишить жизни и своего друга, и незнакомого человека, по причинам, которые даже не сообщаются? В финале Бен окажется перед выбором: действительно ли он свободный человек или машина для убийства, сделает ли выстрел или опустит револьвер?



В ролях заняты Алексей Вдовин и Константин Плотников.

